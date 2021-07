Uno degli obiettivi dell’estate è ottenere un’abbronzatura intensa. Ma sappiamo che le ferie non durano tutta la stagione. Andare il fine settimana al mare a volte non ci basta. Senza contare del caos che si trova. Così a volte diventa più uno stress che una giornata di piacere. Per alcuni poi il mare è troppo lontano e non ne vale la pena. Ecco che allora per non rinunciare alla tintarella ci mettiamo al sole in balcone o in giardino. Ma sappiamo che non è come stare al mare. Soprattutto per l’afa della città che ci distrugge. Proprio per questo vogliamo svelare il modo geniale per prendere il sole in balcone senza morire di caldo.

Ci manca l’aria

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quando stiamo ore sul lettino al mare soffriamo di meno il caldo. Sia perché stiamo in uno spazio aperto sia perché l’aria fresca del mare ci dà sollievo. In città sul terrazzo è tutta un’altra storia. Sappiamo che le alte temperature si avvertono ancora di più. Già essere circondati da palazzi non aiuta a far circolare l’aria. In più abbiamo i cornicioni proprio sui terrazzi. Così sembrerebbe di dover per forza soffrire per poterci abbronzare in casa. Ma in realtà c’è una soluzione. Anche se in molti non ci pensano è davvero semplice. Vediamola nelle prossime righe.

Il modo geniale per prendere il sole in balcone senza morire di caldo

Non serve niente di assurdo per poter rilassarci in terrazzo abbronzandoci. Tutto quello di cui abbiamo bisogno potremmo già averlo in casa. Ciò che ci serve è un ventilatore da posizionare in terrazzo. Per farcelo arrivare e poterlo posizionare bene basterà usare una semplice prolunga. In questo modo potremo indirizzarlo verso di noi e farci arrivare costantemente aria fresca. Il consiglio è di posizionarlo in due possibili modi. Esattamente davanti a noi e basso così da far arrivare l’aria dai piedi alla testa. Oppure lateralmente sbloccandolo, così che si muova da destra a sinistra facendo arrivare l’aria su tutto il corpo. Usando il ventilatore insieme anche a uno spruzzino potremo rilassarci e prendere il sole ogni giorno. Rimanendo sempre freschi.