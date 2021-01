In molti Paesi del mondo si tratta di una vera e propria istituzione. Impossibile affrontare il pomeriggio senza. Si sta parlando della famosa siesta, conosciuta anche come riposino pomeridiano.

La diffusione del riposino nei Paesi a clima tropicale è legata al fatto che nelle ore centrali della giornata il caldo torrido impedisce di essere produttivi. Tuttavia, anche in Italia in molti hanno l’abitudine di schiacciare un sonnellino subito dopo pranzo.

Il modo facile e veloce per ridurre la stanchezza e aumentare la produttività

Secondo gli esperti dormicchiare dopo pranzo potrebbe davvero essere un toccasana per il benessere di corpo e mente. Perfetto per migliorare l’umore, è davvero un’ottima abitudine quotidiana per ridurre irritabilità e stanchezza.

Oltre a questo avrà come conseguenza un aumento dell’attenzione. E sarà davvero importante per incrementare la produttività e il rendimento sul lavoro o nello studio.

La sonnolenza post pranzo interverrà, soprattutto, dopo un lauto pasto a base di carboidrati.

Bisognerà, però, seguire alcune regole per riuscire a ricavare il meglio da questa sana abitudine.

Durata

Si consiglia di mettersi a riposare subito dopo pranzo, in questo modo la carica post sonnellino sarà assicurata. Nel caso in cui si facesse nel tardo pomeriggio, invece, potrebbe interferire con il normale ciclo del sonno.

Il sonnellino, per ridurre la stanchezza e aumentare la produttività, non dovrà durare più di mezz’ora.

Caffè

Prendere un caffè subito dopo pranzo e subito prima di mettersi a riposare. Non è un controsenso dal momento che il corpo ci metterà circa mezz’ora a recepire gli effetti della caffeina.

Proprio la mezz’ora che si passerà sonnecchiando. Ci si sveglierà con gli effetti del caffè in circolo, la stanchezza ridotta e la produttività aumentata.

Stanchezza

Come detto in precedenza, il sonnellino non dovrà durare più di mezz’ora. Questo perché se si supera la durata consigliata il rischio è quello di cadere nell’inerzia del sonno che renderà completamente intontiti tutto il pomeriggio.

Alcuni lamentano un aumento della stanchezza post siesta, potrebbe essere dovuto all’abbassamento della pressione.

Per combattere la stanchezza si consiglia di bere dell’acqua e limone per riattivare la circolazione e alzare la pressione sanguigna.

Se non si riporta la pressione al livello ottimale il rischio stanchezza diventerà reale.

Con questo modo facile e veloce ridurre la stanchezza e aumentare la produttività sarà davvero un gioco da ragazzi.