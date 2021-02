Il modo facile e veloce per fare un gel igienizzante per mani

Gel, salviette e spray igienizzanti sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana. A un anno dai primi casi di coronavirus, tutti si sono abituati a tenerne diverse confezioni in borsetta o in auto. Pochi sanno, però, che è possibile fare in casa un gel igienizzante per mani.

Il procedimento è facile e veloce e ci serviranno pochi ingredienti. Farlo in casa è comodissimo. Possiamo crearne quanto ne vogliamo e regalarlo a tutta la famiglia. Ecco il modo facile e veloce per fare un gel igienizzante mani.

Un prodotto da borsetta

Per fare questo semplice gel bisogna procurarsi alcuni prodotti. Innanzitutto cerchiamo un contenitore adatto. Scegliamone uno di vetro. In questo modo non sprecheremo plastica e non inquineremo l’ambiente. Assicuriamoci, inoltre, che il contenitore si chiuda bene. Eviteremo così di ritrovarci gel igienizzante sparso in borsetta.

Quindi procuriamoci 320 millilitri di alcool denaturato, 160 millilitri di gel puro di aloe vera e il nostro olio essenziale preferito. Teniamo a portata di mano anche un imbuto: ci servirà per versare il gel nel contenitore.

Come abbiamo detto, il procedimento è molto semplice. Prendiamo una ciotola abbastanza capiente e un cucchiaio. Versiamo nella ciotola l’alcool denaturato e il gel puro di aloe vera. Mescoliamo con il cucchiaio. Quando i due prodotti si sono amalgamati alla perfezione aggiungiamo anche delle gocce di olio essenziale.

Mescoliamo nuovamente e quindi procediamo al confezionamento. Apriamo i contenitori che abbiamo scelto e muniamoci di imbuto. Versiamo il gel nei vari contenitori e quindi chiudiamoli. Assicuriamoci che i contenitori siano ben chiusi.

Se vogliamo regalare un contenitore di gel possiamo aggiungere un’etichetta. Scriviamoci sopra gli ingredienti utilizzati e il nome del destinatario. Aggiungiamo anche un piccolo fiocco ed ecco pronta una confezione regalo di gel igienizzante mani!