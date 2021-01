I finocchi sono un alimento ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Infatti, dalle vitamine B ai sali minerali, i benefici apportati da questo ortaggio sono innumerevoli.

Si tratta di un alimento perfetto per essere consumato crudo ma ottimo anche da preparare in ricette più elaborate.

Gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa proporranno in questa ricetta i finocchi abbinati a una delle spezie più conosciute al mondo: il curry.

I finocchi al curry, infatti, rappresentano un ottimo modo per servire in tavola un contorno delizioso e facilissimo da realizzare. Per gli amanti delle spezie, poi, saranno davvero l’apoteosi del gusto. Oltretutto saranno perfetti per accompagnare secondi di pesce o di carne bianca.

Il modo facile e veloce per cucinare i finocchi in un contorno delizioso dal sapore orientale.

Gli ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

a) quattro finocchi;

b) due cucchiai di curry;

c) due noci di burro;

d) sale, quanto basta;

e) pepe, quanto basta;

f) olio evo, quanto basta;

g) pangrattato, quanto basta.

Preparazione

Per preparare questo semplicissimo piatto bisognerà, per prima cosa, lavare i finocchi e pulirli.

In seguito eliminare i gambi e la parte esterna dell’ortaggio, soprattutto nel caso in cui fosse eccessivamente rovinata.

I finocchi dovranno essere tagliati in due parti e poi, ancora, a fettine di circa 1 cm di spessore.

In una pentola antiaderente unire le noci di burro con dell’olio evo e lasciare sciogliere a fuoco lento. Una volta sciolto il burro si potranno aggiungere i finocchi che dovranno essere lasciati ad insaporire per qualche minuto.

Si consiglia di sciogliere il curry in un bicchiere d’acqua prima di mescolarlo ai finocchi nel tegame. Aggiungere sale e pepe a piacimento e fare cuocere per circa 20 minuti fino a quando il liquido non sarà evaporato.

A questo punto i finocchi dovranno essere spostati in un tegame rivestito dalla carta da forno e ricoperti dal pangrattato. Il tutto andrà infornato in forno ventilato a 180 gradi per circa venti minuti.

I finocchi al curry potranno essere tolti dal forno una volta che si noterà una certa doratura sul pangrattato.

Ecco un modo facile e veloce per cucinare i finocchi in un contorno delizioso dal sapore orientale. Si consiglia la lettura di questo articolo per un’altra ricetta con protagonisti i finocchi.