Il cavolfiore è prezioso ortaggio, versatile e squisito in ogni sua varietà.

Ha numerose proprietà benefiche, contiene molta vitamina C, carotenoidi e acido folico. È ricco di fibre e sali minerali come potassio, fosforo e ferro, nonché di sostanze antiossidanti e anti-tumorali, come sulforano e clorofilla.

Usarlo in cucina regala molte soddisfazioni. Basta fare un giro tra le ricette dei Buongustai di ProiezionidiBorsa per scoprire quante prelibatezze si possono fare con questo ingrediente.

E per chi ha da obiettare che il cavolfiore infesta la casa con il suo olezzo, è presto svelato il rimedio efficace.

Vediamo invece come risolvere un altro problema di chi si accinge a preparare il cavolfiore.

La pulizia può sembrare complicata



Il cavolfiore si riconosce perché ha una sorta di palla, chiamata anche testa, formata da un insieme di infiorescenze molto compatte. Proprio questa compattezza ne rende più ostica la pulizia, specialmente se si vogliono mantenere le cime belle integre.

Ecco qual è il modo facile e infallibile per pulire il cavolfiore.

Scartare le foglie più esterne, ma tenere quelle interne, che sono commestibili e non è il caso di sprecare.

Tenere ben ferma la testa del cavolfiore sdraiata su un lato e tagliare l’estremità del gambo.

Dal lato appena tagliato diventa facile staccare le singole infiorescenze o gruppi di esse con l’aiuto di un piccolo coltello.

Il modo facile e infallibile per pulire il cavolfiore eliminando residui di terra ed eventuali parassiti

Come pulire perfettamente il cavolfiore, con la sua superficie particolare?

La cosa migliore è risciacquarlo prima per rimuovere il grosso dello sporco e poi metterlo a bagno in acqua e bicarbonato di sodio.

Un cucchiaio di bicarbonato in un litro d’acqua andrà benone. Se non si ha bicarbonato a disposizione, si può usare del sale.

Lasciare infiorescenze e foglie a bagno per venti minuti, prima di scolare e procedere con la ricetta.