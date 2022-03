Ricchi di vitamine e di sali minerali, i broccoli spiccano per proprietà nutrizionali ma anche per essere molto versatili in cucina. Oltre che come contorno, infatti, i broccoli, per esempio gratinati, possono essere portati in tavola pure come secondo piatto sostitutivo della carne.

Ma in realtà è quanto i broccoli sono uniti alla pasta che si ottiene un piatto da deliziare il palato specie per chi ama i primi vegetariani. E quindi senza condimenti a base di carne. Basti pensare che, in non più di mezz’ora, è possibile preparare una pasta con i broccoli da leccarsi i baffi. Grazie al fatto che la pasta sarà non solo saporita, ma anche cremosa grazie ad un mix di formaggi. Vediamo allora come prepararla anche per il pranzo della domenica.

Il mix di formaggi è il segreto della ricetta su come cucinare la pasta con i broccoli cremosa e saporita da leccarsi i baffi

Supponendo di preparare il primo piatto cremoso e saporito per 5 persone, servono 400 grammi di pasta. Ed al riguardo consigliamo le eliche. Unitamente a 800 grammi di broccoli ed al mix di formaggi che è il segreto per questa ricetta. E che è rappresentato da 50 grammi di formaggio parmigiano reggiano e da 50 grammi di pecorino romano.

Quindi, il mix di formaggi è il segreto della ricetta. Per la quale, tra gli altri ingredienti, si richiedono pure due spicchi d’aglio, olio d’oliva rigorosamente extravergine, e 100 grammi di noci sgusciate.

Ecco come si prepara la pasta con i broccoli dal gusto irresistibile

Passando alla preparazione, mentre la pasta è in cottura si puliscono i broccoli prendendo solo le cimette. E questo mentre in una padella capiente si fa rosolare in olio extravergine di oliva l’aglio sbucciato e tritato giusto per un minuto. Aggiungere i broccoli facendo rosolare a fiamma alta per un paio di minuti. Per poi continuare la cottura a fiamma dolce con il coperchio per 15 minuti dopo aver aggiunto acqua di cottura della pasta quanto basta per far stufare.

A fine cottura aggiungere un altro filo d’olio extravergine di oliva e amalgamare. Frullare metà dei broccoli con il parmigiano ed il pecorino e con le noci sgusciate e tritate. Aggiungendo pure qualche cucchiaio di acqua di cottura delle eliche al fine di rendere il composto più morbido. Aggiungere alla pasta scolata al dente il composto ed il resto dei broccoli mescolando in padella per due minuti a fiamma dolce. E ottenendo così un primo piatto da portare in tavola cremoso e saporito da leccarsi i baffi.

