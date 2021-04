L’alluce valgo (o cipolla del piede) è un disturbo largamente diffuso, soprattutto nella popolazione femminile.

In sostanza, è una deformità del piede, caratterizzata da una deviazione dell’alluce verso le dita interne.

La base dell’alluce, invece, sporge verso l’esterno formando la cosiddetta borsite, ossia quel gonfiore che poi genera dolore.

Tra poco, sveleremo il miracoloso rimedio della nonna per alleviare quel fastidiosissimo dolore dovuto alla cipolla del piede. Non senza aver capito come e perché si forma l’alluce valgo.

Le cause principali dell’alluce valgo

La causa più frequente di questa patologia sta nelle sollecitazioni scorrette prodotte sull’alluce.

La responsabilità sta sicuramente nel tipo di modelli di calzatura utilizzati, ma non sono da escludere cause congenite. Infatti, le persone affette da piedi piatti sono più inclini a manifestare questo problema.

Il dolore, che può essere a volte insopportabile, non è dovuto per la deformazione in sé. Più che altro, è provocato dallo sfregamento con la calzatura.

Col tempo, oltre al dolore, questa patologia può comportare squilibri biomeccanici e posturali.

Infatti, appoggiando male il piede, la postura di tutto il corpo dovrà adattarsi a questa condizione. In questo modo, oltre alle gambe, anche la posizione della colonna vertebrale andrà a modificarsi, manifestando dolori alla schiena.

Come si interviene di solito in questi casi

Nei casi peggiori, dove il dolore è insostenibile, sono necessari iniezioni di cortisone o l’assunzione di antidolorifici.

Nei casi estremi bisogna intervenire chirurgicamente, ma questo sarà possibile solo dopo un consulto con il medico di fiducia.

Se le condizioni non sono gravi e si vuole alleviare un po’ il dolore, ecco la soluzione.

Il miracoloso rimedio della nonna per alleviare quel fastidiosissimo dolore dovuto alla cipolla del piede

Il consiglio numero 1 è quello di rinunciare a scarpe troppo strette, specialmente quelle con tacchi elevati ed a punta. Questo perché comprimono l’articolazione del piede.

Il rimedio della nonna, invece, consiste nel classico pediluvio.

In una bacinella di acqua calda, si possono aggiungere 5 gocce di olio essenziale, come quello alla lavanda, con l’aggiunta di un cucchiaino di miele. In alternativa si può usare l’argilla verde.