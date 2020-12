Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cura di noi stessi dovrebbe sempre essere un momento fondamentale nella routine quotidiana. Ancor più quella della pelle del proprio viso, che se ben trattata ci permetterà di fare una buona impressione e soprattutto di piacerci di più. Un bel volto pulito e curato non è mai un male. Al contrario, non può che portare benefici.

Per alcuni può essere davvero semplice ottenere questo effetto, poiché sono dotati naturalmente di una pelle liscia e omogenea. Invece per altri può trattarsi di un vero incubo: punti neri, brufoli, sebo in eccesso, fastidiose pustoline eccetera. Per fortuna in questi ultimi anni è comparso uno strumento davvero utile per tutti coloro che desiderano pulire in profondità la pelle del proprio volto. Stiamo parlando del miracolo dei dispositivi elettronici per la pulizia del viso.

Che cosa sono i dispositivi elettronici per la pulizia del viso

Si tratta di piccoli dispositivi impugnabili che funzionano a batterie o a ricarica. Questi strumenti possiedono una testina di setole o in silicone che vibra e ruota. Questo movimento, associato a un buon detergente, permette una pulizia in profondità della pelle del viso.

Sono dispositivi davvero molto validi, che spesso hanno anche la possibilità di sostituire le testine. In questo modo non solo si possono cambiare quando si consumano, ma si possono scegliere quelle più adatte al nostro tipo di pelle.

Esistono molte marche e modelli diversi e per tutte le tasche. Se però si vogliono ottenere risultati soddisfacenti, bisognerebbe puntare su modelli dai prezzi abbastanza elevati, ma con risultati sicuri.

Perché usarle

Il miracolo dei dispositivi elettronici per la pulizia del viso è reale. Se usato con assiduità e nel modo corretto promette e mantiene davvero meraviglie. Dopo averlo usato per un certo periodo infatti i risultati saranno ben visibili: diminuzione dei punti neri, pelle liscia e pulita, pori ristretti e meno visibili. Nei primi giorni di utilizzo alcune persone lamentano un aumento delle piccole imperfezioni. Si tratta di un piccolo effetto collaterale destinato a sparire in pochi giorni, dovuto al fatto che lo sporco in profondità viene portato in superficie.

Questi benefici ovviamente sono variabili da persona a persona e da pelle a pelle. Bisogna infatti trovare la testina adatta a noi, o scegliere quella adatta al risultato che vogliamo ottenere. Attenzione a usare spatole morbide nel caso in cui la nostra pelle sia particolarmente sensibile e delicata.

Nel caso di malattie e problemi seri della pelle sarebbe opportuno rivolgersi a un medico o a un dermatologo.