La settimana come da attese inizia con forza e le probabilità sono che da questo momento in poi, fra alti e bassi fisiologici, si continuerà a salire fino a venerdì. La nostra view da ora in poi è la seguente: il minimo settimanale dei mercati azionari è stato probabilmente già segnato. Fatta la previsione, ora di giorno in giorno, andremo a monitorare i livelli che manterranno intatto il trend rialzista e quindi si tracceranno poi le ulteriori linee previsionali.

Alle ore 19:16 della giornata di contrattazione dell’1 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.782

Eurostoxx Future

4.267

Ftse Mib Future

27.020

S&P 500 Index

4.595,66.

La tendenza è rialzista ma il frattale annuale ha girato al ribasso da inizio agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 29 ottobre.



Quali sono le attese per la prossima settimana?

Minimo nella giornata di lunedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì. Ad oggi, come scritto nell’introduzione di questo report, la previsione rimane confermata.

Proiezioni dei prezzi e aree dei minimi/massimi previsti per la settimana degli indici azionari analizzati

Dax Future

15.530/15.640

15.856/16.045

Eurostoxx Future

4.205/4.243

4.291/4.325

Ftse Mib Future

26.700/26.800

27.450/27.690

S&P 500 Index

4.560/4.589

4.659/4.745

Se la nostra view si rivelerà corretta, da domani il percorsi dovrebbe essere indirizzato verso l’area dei massimi da raggiungere entro questo venerdì.

Il minimo settimanale dei mercati azionari è stato probabilmente già segnato

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.468.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.177.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.470.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.551.

Quali operazioni di trading multidays consigliate per martedì e i giorni successivi?

Continuare a mantenere le operazioni Long aperte martedì 19 ottobre in apertura.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di domani?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi.