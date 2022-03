Il minimo di questo decennio si è già formato? Frattanto Wall Street continua mostrare forza e Amazon diventa Buy

Dopo un ribasso dei mercati di circa il 15/20% di media dai massimi di inizio anno, a questo punto non si può che ulteriormente confermare che il minimo annuale possa essere stato segnato. Cosa fare da ora in poi? In ottica di lungo termine, come da strategia dei 27 mesi basata su criteri statistici, durante il ribasso si potevano sensibilmente incrementare gli acquisti. E ora? Si potrebbe continuare a comprare fino al primo trimestre del prossimo anno. Il minimo di questo decennio si è già formato? Molto probabilmente ma procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 22 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.807,46

Nasdaq C.

14.108,42

S&P 500

4.511,61.

Il minimo di questo decennio si è già formato? Frattanto Wall Street continua mostrare forza. I livelli da monitorare per i prossimi giorni

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 34.583. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 32.818.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.857. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 12.555.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.469. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.163.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

Amazon, per i Trading System è un Buy

Il titolo (NASDAQ:AMZN) ha chiuso la seduta del 22 marzo al prezzo di 3.297,78 dollari in rialzo del 2,10% rispetto alla seduta precedente. Da inzio anno, ha segnato il minimo a 2.671,45 e il massimo a 3.428.

La strategia di investimento

Probabilmente il minimo annuale è stato già segnato.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 2.817, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 3.428 e poi 3.700. Nel breve, una chiusura giornaliera inferiore a 3.191 dollari potrebbe far iniziare dei ritracciamenti.

