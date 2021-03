Un minerale prezioso per la nostra salute, presente nell’organismo in grandi quantità è il potassio.

Questo elemento è indispensabile per il buon funzionamento dell’organismo umano. Esso infatti:

permette alle cellule il giusto approvvigionamento di sostanze nutritive e l’eliminazione delle sostanze di scarto;

è indispensabile per il funzionamento del sistema nervoso;

partecipa attivamente ai meccanismi di contrazione muscolare;

è in grado di ridurre il rischio di calcoli renali.

Una sua carenza invece può provocare seri danni alla salute:

disturbi cardiaci;

diminuzione e debolezza del tono muscolare;

stanchezza e stitichezza;

formazioni di edemi e disidratazione;

Il potassio è un oligoelemento che il corpo non è in grado di auto produrre, per tanto è necessario assumerlo e renderlo bio disponibile tramite l’alimentazione. La dose giornaliera consigliata da assumere è di 4 mg.

Pochi lo sanno ma il minerale contenuto in questi alimenti se assunto tutti i giorni può salvarci la vita.

Ecco quali sono gli alimenti ricchi di potassio

Spinaci

Gli spinaci fanno parte della verdura a foglia verde e sono ricchi di quest’oligoelemento. Particolarmente se consumati crudi, magari in insalate con l’aggiunta di limone e frutta secca. Mentre cotti, essi perdono una buona percentuale di potassio.

Avocado

100 g di questo frutto contengono 485 mg di potassio. Per tanto è un’ottima fonte con la quale introdurlo nell’organismo. Può essere consumato a sé, oppure in salse o all’interno di frullati.

Zucchine

Da poter consumare cotte, bollite, al forno o nella variante grattugiata ma cruda. Nelle insalate, per condire primi piatti e come contorno. Addirittura possiamo addizionarle a dolci e flan. Hanno un elevato contenuto di potassio e possono essere consumate con frequenza nel piano alimentare.

Banane

Il frutto che per eccellenza ricordato per il suo contenuto di potassio. Esso in realtà ne contiene meno di altri, ma è comunque un’ottima fonte di questo minerale. Da consumare dopo l’attività sportiva, ma anche in frullati, ricette e come frutto di stagione.

Fagioli bianchi

Sono tra i legumi più ricchi di potassio. 100g di prodotto forniscono 561 mg di potassio. Insomma una vera e propria miniera. Da consumare all’insalata o da addizionare a primi piatti.

Albicocche disidratate

Le albicocche sono l’alimento più ricco di potassio in assoluto: pensare che 100g di prodotto ne contengono 1.260 g. Possono essere consumate a colazione o come spuntino mattutino per avere una carica energetica invidiabile.

Mandorle

Dalle numerose proprietà benefiche, il consumo di mandorle quotidiano apporta grandi benefici oltre ad essere una notevole fonte di potassio.

