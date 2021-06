Il calcare, questo nemico visibile che invecchia assieme a noi. Presenza costante nei bagni di casa, nelle docce, nei lavandini e nelle vasche. Qualcuno sostiene che la colpa delle concentrazioni di calcare nelle nostre case sia anche colpa dell’acqua italiana. Tra le migliori d’Europa, ma anche tra quelle con più calcio e calcare in assoluto. Detergenti specifici ce ne sono disponibili quanti ne vogliamo. Ma, se vogliamo il migliore anticalcare fai da te pronto in pochi secondi e capace di pulire e disinfettare tutta la casa in un baleno, ecco la ricetta. Basterà seguire questo articolo della Redazione.

Ancora una volta un rimedio della nonna

Vogliamo chiamarlo rimedio della nonna, ancora una volta? Sì, ci può anche stare. Il migliore anticalcare fai da te pronto in pochi secondi e capace di pulire e disinfettare tutta la casa in un baleno è semplicemente formato da:

acido citrico;

acqua demineralizzata, come quella che usiamo per il ferro da stiro;

un goccio di succo di limone.

Dove possiamo acquistare l’acido citrico? Ovunque: sul web, al supermercato, nei negozi di pulizia per la casa e persino in alcune erboristerie. Sia in polvere che in granuli.

Una preparazione semplicissima

Lo prepariamo veramente in un attimo, questo anticalcare fai da te. Ci servirà un flacone con lo spruzzino, 70/80 grammi di acidi citrico e 1 litro d’acqua, meglio se demineralizzata. E un goccio di succo di limone.

Versiamo nel contenitore già pieno d’acqua, aspettiamo che si sia sciolto e aggiungiamo il limone. Mescoliamo un po’ e iniziamo a usarlo sui rubinetti e sulle superfici incrostate, lasciando agire per qualche minuto.

A questo punto, con un panno in microfibra, puliamo e avremo rimosso il calcare. Ricordiamo anche che l’acido citrico è da usare solo sulla rubinetteria e sugli accessori simili. Niente legno, marmo o pietra, perché può rovinarle.

