Il miglior titolo italiano è pronto a un rialzo del 150%. Quali sono i livelli da monitorare?

Quali sono i livelli da monitorare per essere sicuri che il miglior titolo italiano è pronto a un rialzo del 150%?

Come già ripetuto più volte in passato il miglior titolo italiano è sempre Banca Generali. Il titolo bancario, infatti, domina nelle categorie dividendo, situazione finanziaria e crescita passata degli utili e dei ricavi. Stenta, invece, nella categoria che tiene conto della sopra/sottovalutazione del titolo rispetto al settore di riferimento e del mercato italiano e delle attese di crescita degli utili e dei ricavi.

Andiamo, però, un po’ più nel dettaglio delle varie categorie.

Riguardo il dividendo, allo stato attuale il suo rendimento è di circa il 7%. Un ottimo motivo per investire sul titolo.

La situazione finanziaria di Banca Generali è ottima. Qualunque sia, infatti, il parametro considerato per la sua stima risulta essere migliore del settore di riferimento e del mercato italiano.

Anche la crescita degli utili negli anni scorsi è risultata essere migliore rispetto al settore di riferimento. Anche per gli anni a venire la crescita degli utili di Banca Generali dovrebbe essere superiore a quella del settore di riferimento. Il problema è che, in assoluto, la crescita prevista è molto piccola. Parliamo di qualche punto percentuale.

Solo la valutazione del titolo rappresenta un punto negativo. Qualunque sia il parametro considerato, infatti, Banca Generali risulta essere sopravvalutata sia rispetto al settore di riferimento che al mercato italiano.

Il miglior titolo italiano è pronto a un rialzo del 150%. I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 11 settembre a quota 26,52€ invariato rispetto alla seduta precedente.

Dopo un momento di indecisione manifestatosi a inizio settembre, le quotazioni hanno ripreso il loro percorso rialzista verso gli obiettivi indicati in figura per un potenziale rialzista nel breve termine di circa il 15%.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 25,9 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza di breve.

Tendenza di medio/lungo periodo

Sia sul time frame mensile che su quello settimanale tutto procede come da copione e le quotazioni sono dirette verso obiettivi molto importanti. Ad esempio sul time frame mensile la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 68 euro. Questo non vuol dire che il titolo andrà sparato verso questo obiettivo, ma tra strappi al rialzo e salutari ritracciamenti le quotazioni si dirigeranno verso quell’obiettivo.

Nel medio termine notiamo una cosa. Da mesi ormai le quotazioni sono compresse nel trading range 25,095 – 27,3 euro. Solo una chiusura settimanale esterna ai livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.