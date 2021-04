Dopo un rialzo strepitoso di oltre il 500% il miglior titolo dell’ultimo anno fin dove continuerà la sua discesa? Sciuker Frames, infatti, dopo aver toccato un massimo in area 8 euro ha preso a scendere perdendo dai massimi oltre il 20%.

Quando abbiamo elaborato il nostro ultimo report (Dove è diretto il secondo miglior titolo azionario del 2021 e miglior titolo azionario dell’ultimo anno?) il titolo quotava in aera 6,2 euro e mettevamo in guarda da eventuali ritracciamenti una volta raggiunti gli obiettivi in area 8 euro. Inoltre

Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, adesso bisogna solo capire se questo ribasso è destinato a continuare oppure se e quando arriverà al capolinea.

Se si guarda al time frame giornaliero il ribasso dovrebbe avere i giorni contati. Le quotazioni, infatti, si stanno avvicinando al III obiettivo di prezzo in area 5,66 euro. Da questi livelli le quotazioni dovrebbero ripartire al rialzo. C’è, poi, anche un altro aspetto da evidenziare. Sul time frame settimanale l’inversione ribassista si concretizzerebbe con una chiusura settimanale inferire a 5,21 euro. Per cui l’eventuale continuazione del ribasso sul giornaliero non dovrebbe pregiudicare l’impostazione di medio/lungo termine.

Nel caso di un’inversione ribassista le quotazioni potrebbero tornare in area 3 euro. La massima estensione di questo ribasso, poi, farebbe tornare il titolo in area 0,9 euro, il livello da cui è partita l’esplosione rialzista.

Non ci sono analisti che coprono il titolo, mentre la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un’azione sopravvalutata. Questo, però, non deve sorprendere vista la corsa dei prezzi.

Il miglior titolo dell’ultimo anno fin dove continuerà la sua discesa? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Sciuker Frames (MIL:SCK) ha chiuso la seduta del 20 aprile in ribasso del 1,97% segnando un ultimo prezzo a 5,98 euro.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale