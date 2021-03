Grifal il miglior titolo della settimana potrebbe salire ancora di un altro 70% dai livelli attuali. In realtà, in termini di performance assoluta, con un +18,82% il titolo è stato secondo solo ad ASTM (+26,24%), ma quest’ultimo titolo è stato oggetto di un’operazione straordinaria con la proprietà che ha lanciato un’OPA sul flottante del 47% con l’obiettivo di fare il delisting del titolo. Prima di procedere con Grifal, ricordiamo che proprio qualche settimana fa il nostro Ufficio Studi aveva pubblicato un report dal titolo Nel settore dei trasporti c’è un titolo azionario che potrebbe offrire prospettive d’investimento interessanti.

Le quotazioni di Grifal hanno subito una brusca accelerazione dopo che il nostro Ufficio Studi aveva pubblicato uno Strong Buy sul titolo (La raccomandazione è strong buy perché le quotazioni di Grifal potrebbero più che raddoppiare nei prossimi mesi). In poche sedute, infatti, il titolo ha guadagnato circa il 40%, ma la sua corsa non è ancora finita. Un aspetto importante da evidenziare è che il rialzo è stato accompagnato da un forte aumento dei volumi.

Sia il fair value sia l’analisi grafica, infatti, vedono ancora una sottovalutazione del 70% rispetto ai livelli attuali. Andiamo, quindi, a controllare quali siano i livelli chiave da monitorare nelle prossime settimane/mesi.

Il miglior titolo della settimana potrebbe salire ancora di un altro 70% dai livelli attuali: le indicazioni dell’analisi grafica

Grifal (MIL:GRAL) ha chiuso la seduta del 26 febbraio a quota 3,41 euro in ribasso del 2,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Con la chiusura settimanale del 26 febbraio è stata rotta l’importantissima resistenza in area 3,24 euro, per cui adesso si sono aperte le porte a un rialzo fino in area 4,09, prima, e 4,92 euro, poi.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 3,24 euro (I obiettivo di prezzo) metterebbe in crisi lo scenario rialzista e farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Un altro segnale molto importante è arrivato dalla chiusura mensile. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura di febbraio è stata superiore alla resistenza in area 3,19 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 4,53 euro. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 5,86 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzista del 70%.

Una chiusura mensile inferiore a 3,19 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.