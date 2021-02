Il 2021 per Piteco è iniziato col botto. Con una performance del +22% il miglior titolo del settore informatico da inizio anno dove è diretto?

La forza di Piteco, però, non è una novità per gli investitori. Negli ultimi cinque anni, infatti, il titolo ha sempre fatto meglio della media del settore di riferimento guadagnando oltre il 200% con una media annua del 40%.

I punti di forza del titolo sono i seguenti:

Le aspettative di crescita sono piuttosto promettenti. Infatti, le vendite dovrebbero aumentare fortemente nei prossimi anni.

I margini resi dall’azienda sono tra i più alti del listino di borsa. La sua attività principale fa emergere grandi profitti.

La crescita rimane un punto forte di questa azienda. Nelle loro previsioni di vendita, gli analisti sembrano ottimisti riguardo alle prospettive di vendita.

Negli ultimi dodici mesi, le previsioni di vendita sono state spesso riviste al rialzo.

Il miglior titolo del settore informatico da inizio anno dove è diretto? Gli obiettivi individuati dall’analisi grafica

Piteco (MIL:PITE) ha chiuso la seduta del 9 febbraio a quota 11,5 euro in rialzo dell’1,77% rispetto alla seduta precedente.

L’ultimo report del nostro Ufficio Studi risale agli inizi di dicembre (Un titolo azionario impostato al rialzo da mesi che potrebbe avere ancora forza per raddoppiare il suo valore) quando davamo un’indicazione di acquisto sul titolo. Da quella data il titolo ha guadagnato il 35% circa.

Il rialzo, però, non si è ancora fermato e punta agli obiettivi successivi in area 13,7 euro, prima, e 16,9 euro, poi. C’è spazio, quindi, per un ulteriore rialzo di almeno il 30%. Sia il BottomHunter che lo Swing Indicator hanno un segnale di acquisto in corso.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 10,6 euro farebbe invertire la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Time frame mensile