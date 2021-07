L’ultimo report scritto sul titolo Clabo si intitolava La corsa al rialzo non si è ancora conclusa, ma una pausa potrebbe essere molto salutare. Come da manuale, la settimana successiva le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 3,38 euro per poi ripiegare al ribasso e portarsi sul supporto in area 2,74 euro (II obiettivo di prezzo).

Il titolo, quindi, si trova nella condizione di poter andare incontro a un ritracciamento qualora ci dovesse essere una chiusura settimanale inferiore a 2,74 euro. Una discesa del titolo non è solo probabile, ma sarebbe anche auspicabile. Il titolo, infatti, negli ultimi 6 mesi ha avuto la straordinaria performance di oltre il 250% e una pausa per tirare il fiato sarebbe utile prima di ripartire al rialzo.

Ma fin dove potrebbe spingersi il ribasso senza mettere a rischio il futuro rialzo del titolo?

Guardando il grafico possiamo dire che il punto di non ritorno passa per area 2,1 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, farebbe ulteriormente accelerare al ribasso.

Le prossime settimane, quindi, potrebbero essere molto importanti per capire il futuro del titolo. Prestare molta attenzione ai livelli indicati. Infatti, il miglior titolo del primo semestre 2021 o riparte subito al rialzo o è destinato a una discesa superiore al 30%

Il titolo azionario Clabo (MIL:CLA) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 2,74 euro in ribasso del 4,20% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.