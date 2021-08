Doxee il miglior titolo del 2021 fino a oggi potrebbe essere un ottimo investimento anche per l’autunno. Nonostante un rialzo di circa il 250% da quando abbiamo avuto il primo segnale di acquisto, lo spazio al rialzo è ancora enorme.

In un report di aprile, quando il titolo quotava in area 7,7 euro, l’indicazione del nostro Ufficio Studi era di un rialzo almeno fino in area 10 euro. Se, invece, andiamo a vedere a ritroso i segnali di acquisto dello Swing Indicator, notiamo che il primo c’è stato a settembre 2020, quando il titolo quotava in area 3,4 euro. Dopo circa un anno le azioni Doxee hanno guadagnato oltre il 240%. Da notare che solo nell’aprile del 2021 lo Swing Indicator ha dato un segnale di vendita che, però, è stato annullato dal filtro che applichiamo. Fondamentalmente, quindi, nell’ultimo anno il rialzo è stato ininterrotto e senza alcun problema.

Quindi, il miglior titolo del 2021 fino a oggi potrebbe essere un ottimo investimento anche per l’autunno. Prima, però, deve superare un ostacolo molto importante. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a stretto contatto con la fortissime resistenza in area 11,8 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una prosecuzione del rialzo almeno fino in area 16,9 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, passa per area 22 euro. Potenzialmente, quindi, le azioni Doxee potrebbe andare incontro a un ulteriore rialzo del 100% rispetto ai livelli attuali. Viceversa, la mancata rottura della resistenza potrebbe far tornare il titolo in area 8,65 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello, però, metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Doxee il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 23%.

Ricordiamo che i punti di forza del titolo ci sono le eccellenti prospettive di crescita degli utili e la solidità finanziaria.

Il miglior titolo del 2021 fino a oggi potrebbe essere un ottimo investimento anche per l’autunno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Doxee (MIL:DOX) ha chiuso la seduta del 25 giugno in rialzo dell’8,57% rispetto alla seduta precedente a quota 9,5 euro

Time frame settimanale