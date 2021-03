B&C Speaker è il miglior titolo azionario italiano in termini dell’indice di liquidità immediata e potrebbe nel lungo periodo raddoppiare il suo valore. Prima di discutere in dettaglio gli scenari futuri andiamo a definire il significato dell’indice di liquidità immediata.

Questo indice è dato dal rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine. Le attività disponibili sono date dalla somma del denaro in cassa e in banca, dei valori di pronto realizzo (come titoli), dei crediti a breve termine. I debiti a breve termine sono quelli da pagare immediatamente a vista o a breve termine.

Dalla definizione si comprende come maggiore sia questo indice, migliore sia la situazione debitoria di breve termine. Nel caso specifico di B&C Speakers l’indice vale 2,57 ed è il più elevato di Piazza Affari.

Secondo l’analista che copre il titolo, l’indicazione è accumulare, ma il prezzo obiettivo esprime una sopravvalutazione di circa il 5%. Il giudizio di sopravvalutazione è evidente anche dall’analisi fondamentale.

Il miglior titolo azionario italiano in termini dell’indice di liquidità immediata potrebbe raddoppiare il suo valore: gli obiettivi secondo l’analisi grafica

B&C Speakers (MIL:BEC) ha chiuso la seduta del 19 marzo a quota 11,25 euro in rialzo dello 1,35% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma stenta a stenta a superare il area 11,65 euro restando di fatto ingabbiata nel trading range 10,85-11,65 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a questi due livelli potrà dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura e vedono una massima estensione in area 20€ per un potenziale rialzo del 90% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero tornare sui minimi di inizio anno in aera 9 euro.

Da notare che al momento sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

Time frame mensile

Sul mensile la situazione è molto simile a quella sul settimanale. Le quotazioni sono alle prese con la fortissima resistenza in area 12,3 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a un rialzo fino al massimo obiettivo rialzista in area 21,6 euro per un potenziale rialzo di circa il 100%.

Lo scenario rialzista verrebbe accantonato nel caso di una chiusura mensile inferiore a 9,42 euro.

