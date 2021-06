Il miglior titolo azionario dell’ultimo anno o riparte subito al rialzo oppure rischia di crollare del 40%. È questa la paradossale situazione in cui si trova il titolo Sciuker Frames (clicca qui per leggere i report precedenti) che nell’ultimo anno ha guadagnato il 390% circa.

Da inizio febbraio, però, le quotazioni hanno subito un importante ribasso che le ha portate dai massimi storici in area 8 euro giù fino in area 5,2 euro per un ribasso del 35% circa.

Cosa accadrà in futuro dipenderà dalle prossime chiusure settimanali. Come si vede dal grafico seguente, infatti, le quotazioni si sono appoggiate su un livello di supporto che riveste un ruolo chiave sia per la precedente proiezione rialzista (linea continua) che per quella ribassista (linea tratteggiata) in corso. Stiamo parlando di area 5,2 euro che fino a ora ha retto egregiamente alle pressioni ribassiste.

Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso almeno fino in area 3,08 euro, mentre la massima proiezione ribassista passa per area 0,86 euro che rappresenta il livello dal quale è partito il mega trend rialzista di Sciuker Frames.

È interessante notare che dopo la discesa di cui abbiamo raccontato, l’attuale valutazione del titolo sulla base dei multipli di mercato è in linea con le attuali quotazioni.

Il titolo azionario Sciuker Frames (MIL:SCK) ha chiuso la seduta del 20 aprile in ribasso del 1,97% segnando un ultimo prezzo a 5,98 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.