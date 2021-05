Per Websolute quella conclusasi è stata una stata una settimana eccezionale. Tuttavia il miglior titolo azionario della settimana dopo un rialzo del 40% potrebbe ritracciare prima di proseguire al rialzo.

Ma andiamo per gradi.

L’exploit rialzista di Websolute è legato alla pubblicazione del bilancio del 2020 che, nonostante l’impatto negativo del Covid 19, ha registrato un aumento del fatturato del 5%. Inoltre nel primo bimestre 2021, Websolute ha registrato un fatturato in crescita del 34% e un portafoglio ordini di vendita in espansione di circa il 25% rispetto allo stesso periodo 2020.

Se a questi ottimi dati si aggiunge il piano di buy back che sta portando avanti la società, ci capisce come ci siano tutti gli elementi per spiegare l’esplosione rialzista osservata.

Ci sono, però, ancora i margini per una continuazione del rialzo in corso. Il fair value (stimato con il metodo del discounted cash flow) del titolo, infatti, è circa 4,5 euro che se confrontato con le attuali quotazioni lascia spazio per un apprezzamento superiore al 100%.

Il miglior titolo azionario della settimana dopo un rialzo del 40% potrebbe ritracciare prima di proseguire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Websolute (MIL:WEB) ha chiuso la seduta del 30 aprile in rialzo rispetto alla seduta precedente del 3,93%, chiudendo a quota 1,85 euro.

La situazione grafica del titolo è molto chiara. Sul time frame settimanale il rialzo mostre del 40% ha portato al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 1,75 euro. Le quotazioni, quindi, potrebbero andare incontro a un ritracciamento almeno fino in area 1,55 euro.

Questo ribasso, però, non dovrebbe inficiare il rialzo di lungo periodo visto che sul mensile la tendenza in corso rimane saldamente rialzista. In questo contesto, infatti, sono possibili discese fino in area 1,7 euro, purché la chiusura mensile sia superiore a questo supporto. Nel caso di tenuta il rialzo potrebbe continuare fino in area 2,8 euro (III obiettivo di prezzo).

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

