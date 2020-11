Soffrire d’insonnia può rivelarsi terribile. Che sia una condizione permanente o una situazione momentanea dovuta a un momento della vita particolarmente stressante, non riuscire a dormire è davvero snervante.

Dopo una giornata di lavoro, o comunque a seguito di un’attività particolarmente stancante è sicuramente stressante non riuscire a staccare la spina nemmeno avvolti nella comodità soffice del proprio piumone. In questo articolo parleremo di tisane e spiegheremo il miglior rimedio per chi non riesce a prendere sonno.

Le tisane

Luci spente e caldo confortante spesso da soli non riescono a impedire ai pensieri di frullare per la testa. Ancora peggio se i pensieri sono in realtà ansie e preoccupazioni.

Esiste un rimedio, però: si tratta delle tisane per dormire. Esistono infatti delle erbe rilassanti in grado di conciliare il sonno. Quali sono? Le erbe officinali calmanti utilizzati per le tisane per dormire sono numerose e di seguito un elenco quasi completo.

1) L’erba valeriana è efficace soprattutto nel contrastare l’ansia. Sarebbe in grado di favorire la sonnolenza e agevolare un riposo regolare. Molto utile anche per il processo digestivo.

2) La camomilla (un grande classico!). Attenzione però, se prima di dormire si prepara un infuso alla camomilla bisogna ricordare di non lasciare la bustina in ammollo troppo a lungo. Il rischio è quello che la camomilla si trasformi in un eccitante simile al thè o al caffè.

3) La verbena, oltre che un rimedio contro i dolori mestruali e le emicranie, funge bene anche come rimedio per l’insonnia.

4) Da non dimenticare è la melissa. L’erba officinale è nota per le sue proprietà neuro-distensive, capaci di calmare ansia a irrequietezza.

5) Il biancospino ha un principio attivo (la vixetina) che funge da ansiolitico e da sedativo naturale. Aiuta molto nel favorire un sonno sereno.

6) Un infuso al tiglio aiuta a rilassarsi. L’erba, infatti, è nota per la sua azione sedativa sul sistema centrale.

