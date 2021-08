Anche se la bella stagione è in procinto di salutarci, possiamo ancora concederci qualche gita interessante. Non è solo il mare che può darci quel senso di libertà e inebriarci. Vi sono anche altri paesaggi in grado di farci passare dei momenti di puro piacere in mezzo alla natura.

Se non vogliamo ancora credere che la bella stagione stia finendo e abbiamo voglia di un weekend alternativo, ecco dove dovremmo andare. Il miglior regalo di fine estate è il viaggio in questa valle di cascate e piscine naturali: la valle di Candalla. Scopriamone insieme le bellezze nascoste e perché vale la pena visitarla.

Uno strabiliante regno naturale nel bel mezzo della Versilia

Candalla si estende in tutto il suo splendore ai piedi delle Alpi Apuane, precisamente tra Camaiore e Casoli. In questo paradiso per gli amanti del trekking si intrecciano parecchi sentieri, in cui passeggiare a fianco di corsi d’acqua tra i boschi. È un vero e proprio parco avventura naturale quello di Candalla, che non può che stupire anche il turista più pretenzioso. Addentriamoci di più in questo suggestivo territorio toscano per scoprire tutte le sue meraviglie.

Il miglior regalo di fine estate è un viaggio in questa valle di cascate e piscine

Candalla è il posto perfetto per chi vuole prendere le distanze dalle affollatissime spiagge della Versilia senza, però, rinunciare a fare il bagno. Infatti, i torrenti presenti qui sono completamente balneabili e adatti a rilassare mente e corpo, così come le pozze di acqua limpidissima. Tra corsi d’acqua e cascatelle ci si può poi inoltrare per uno dei tanti itinerari escursionistici. Qui storia e natura si fondono e danno vita a un unico irresistibile paesaggio. Infatti, tra i boschi e le stradine ci si può imbattere nelle rovine di un mulino dalle origini antiche o nei resti di qualche particolare edificio.

Nel caso non fossimo ancora soddisfatti di ciò che abbiamo visto durante l’escursione a Candalla, vale la pena visitare ciò che gli sta attorno. In particolare, merita una visita il bellissimo paesino di Casoli. Conosciuto anche come il paese dei graffiti, questo borgo saprà stupire con i suoi scorci e le opere d’arte disegnate sui muri degli edifici. Adesso che sappiamo dove andare per goderci gli ultimi momenti estivi, è ora di preparare le valigie e partire per questo luogo straordinario tutto italiano.