Con l’arrivo della bella stagione ricominciamo a viverci questi spazi aperti delle nostre case. Goderci un po’ di sole, un po’ di aria sul proprio balcone è davvero rilassante. Poi a causa di tutte queste restrizioni avere un terrazzo è davvero una risorsa. Ma se vogliamo godere di questi spazi dobbiamo tenerli nel modo giusto. Fare pulizie periodicamente nel modo giusto è una necessità. Ma che tipo di detergenti si deve utilizzare? In questo articolo risponderemo proprio a questa domanda. Scopriremo allora che il miglior prodotto per pulire a fondo balconi e terrazzi è proprio questo.

Tante fonti di sporco

Il primo pensiero che viene in mente pensando di pulire il balcone è quello di dover eliminare la polvere. Ma non è l’unico problema. In primavera abbiamo un nemico più forte ovvero il polline. Questo tende ad accumularsi e addensarsi su tutte le superfici dei balconi. Non è facile rimuoverlo come la semplice polvere. In più si può dover fare i conti con qualcosa di davvero fastidioso. Stiamo parlando degli escrementi che gli uccelli, spesso piccioni, lasciano sui nostri terrazzi. Eliminarli non è affatto impresa facile. Vediamo allora cosa dobbiamo scegliere di utilizzare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’alleato da scegliere

Per contrastare tutti questi tipi di sporco la scelta da fare è solo una. Il miglior detergente in questi casi è l’ammoniaca. Questa ha 4 vantaggi da considerare. In primo luogo, rispetta moltissimi tipi di superfici senza causarne danni. Ha un’ottima azione detergente. Riesce infatti a eliminare anche lo sporco più ostinato. Ha proprietà disinfettanti. Grazie a queste possiamo distruggere batteri e virus degli escrementi degli uccelli. Inoltre, per chi è allergico, abbatte gli effetti degli allergeni dei pollini. Per finire l’odore che emana è un ottimo repellente contro uccelli e anche alcuni insetti. Grazie a tutte queste caratteristiche ora sappiamo che il miglior prodotto per pulire a fondo balconi e terrazzi è proprio questo.