Il miglior olio per capelli in base ai tuoi problemi? Scopri qual è. Ogni riccio un capriccio, si dice. Ma ad esempio i capelli ricci come si devono nutrire? Qual è il modo migliore per avere dei boccoli naturali sani e belli? Quelli rovinati? Quelli secchi? E se si soffre di caduta precoce del capello? Ogni tipo di capello ha il suo modo di essere curato. E non è possibile cambiarli tra loro. Pensate che addirittura esistono dei parrucchieri specifici per ogni tipo di capello. Infatti moltissime donne si fanno tagliare i capelli ricci dal loro parrucchiere di fiducia, che ovviamente è specializzato nel taglio riccio.

Ora vediamo però qual è il miglior olio da usare in base alla tipologia del tuo capello. Prendete appunti perché vi servirà. Partiamo dall’olio migliore per curare il capello riccio, visto che siamo in tema ricci. Il capello riccio è un capello crespo, molto difficile da gestire. Quindi per questo tipo di capello si consiglia di usare l’olio d’argan. Con questo olio potete creare degli impacchi straordinari.

Capelli soggetti a forfora

La forfora deriva da una secchezza cutanea molto forte. Il miglior olio per curare questo tipo di problema è quello di Neem. L’olio di Neem è fantastico anche contro i pidocchi. Se invece volete prevenire la caduta dei capelli potete usare l’olio di zucca. Avete i capelli stressati? Troppa piastra o phon? Per i vostri capelli è consigliato usare invece l’olio di Marula. Se invece il vostro obiettivo è quello di avere capelli più folti e farne crescere di più dovete assolutamente provare l’olio essenziale di menta piperita oppure l’olio essenziale di lavanda per risolvere tutti i vostri problemi!

Ora che avete una panoramica su come curare il vostro problema di capelli non avete più scuse. In più sono tutti prodotti naturali che quindi sicuramente male al capello non possono fare. Anzi faranno solo del bene.