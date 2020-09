Qual è il miglior modo per investire i soldi rispetto a tutti gli altri? Farsi domande e darsi risposte è tipico dell’essere umano. Ed anche esclusivo. Nessun altro animale può farlo. Perché nessun altro animale ha consapevolezza di sé come l’Homo sapiens. Il grande François-Marie Arouet, popolarmente conosciuto come Voltaire, ci fece un aforisma dei suoi. Diceva che un uomo va giudicato dalle sue domande, più che dalle sue risposte. Farsi domande è considerato un atto creativo. Forse il massimo atto creativo prima della creazione stessa di un qualcosa. E’ espressione di un atteggiamento curioso, di apertura mentale e pensiero indipendente. Ma anche di voglia e desiderio di affrontare incertezza e caos.

All’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa di domande ce ne facciamo in continuazione. Anche perché non esistono domande inutili, sciocche o stupide. Ma solo, eventualmente, risposte tali. Ed è proprio questo brainstorming che genera molti dei nostri articoli ed approfondimenti. Di recente qualcuno ha fatto la domanda del titolo. Qual è il miglior modo di investire i soldi rispetto a tutti gli altri? Molti pensieri, molte discussioni, molte risposte. Alla fine abbiamo discusso di tutto, ed avuto ragione su nulla. Ma abbiamo partorito una risposta. Che state per leggere.

Il miglior modo per investire i soldi rispetto a tutti gli altri

E la risposta è… risparmiare. Delusi? Invece è proprio così, se ci pensate. Prima di tutto perché senza risparmiare non si può investire. Se spendete tutti i vostri soldi, ogni mese, come fate ad investire? Quindi risparmiare è un must. In seconda istanza, risparmiare richiede tempo. Il tempo è il bene più grande che abbiamo. Ed il tempo ha un costo. Nell’atto di risparmiare, inoltre, possiamo pensare. Poiché per ottenere un gruzzolo atto ad investire ci vuole, appunto, tempo. Investire in altro modo è spesso ingannevole. Come abbiamo spiegato anche in questo articolo.

E questo tempo possiamo sfruttarlo per capire bene dove, fisicamente, investire i soldi risparmiati. In quale strumento? Su quale mercato? Con quale orizzonte temporale? Quanto ci vogliamo mettere? Con quale scopo stiamo investendo? Per chi lo facciamo, solo per noi o per la famiglia?

Domande, appunto. Tanto per cambiare. E il cerchio si chiude. Quindi risparmiate. Sarà il miglior investimento che potrete mai fare.