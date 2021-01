In queste settimane sono fioccati i consigli su come tenersi in forma, perchè si sa, bisogna smaltire le abbuffate di Natale. Però c’è un inconveniente, dovuto al fatto che ci troviamo in inverno: le temperature all’aperto.

Proprio per questa ragione molti preferiscono evitare di farsi una corsa al freddo, e magari ripiegano su alternative dentro casa. E chi fa questa scelta non la fa solo perchè è freddoloso. Spesso è infatti soprattutto mosso dalla paura di ammalarsi facendo attività fisica con le temperature invernali. Però è bene sapere che, se ci si prepara bene, evitare malanni è molto semplice, senza neanche ridurre troppo la mobilità.

Resta però la domanda: perchè uscire d’inverno se abbiamo alternative nel tepore di casa? C’è qualche vantaggio ad andare a farsi una corsa fuori?

I vantaggi ci sono eccome, anzi: il miglior modo per dimagrire in inverno è allenarsi all’aperto. Ecco perché.

Il maggior consumo calorico

Prima ancora di parlare di attività fisica, è bene conoscere le basi di come si comporta il corpo umano al freddo. Un effetto che conosciamo bene è il tremore: si tratta della ritmica e rapida contrazione dei nostri muscoli. Questo da solo può aumentare le calorie bruciate a riposo fino a cinque volte.

Di certo però usare il tremore per dimagrire è un metodo tremendamente sgradevole e sbagliato. Ed infatti è un’altra reazione al freddo del nostro corpo che ci interessa.

Il tessuto adiposo bruno

Ciò che pochi conoscono è l’esistenza nel nostro corpo del cosiddetto tessuto adiposo bruno. Esso è preposto alla generazione di calore, proprio come il tremore. L’azione di questo tessuto compone circa il 12% del nostro consumo calorico quando si è luoghi con temperature basse.

In genere il tessuto adiposo bruno non è mai attivo, poiché ormai stiamo circa il 90% del nostro tempo all’interno. Ma quando si esce, esso agisce permettendoci di non disperdere il calore corporeo, e lo fa consumando energia. Di conseguenza, ci fa dimagrire.

Ecco quindi spiegato l’effetto positivo di una corsa all’aperto. Non solo si fa sana attività fisica, ma si sfrutta anche questo meccanismo per aumentare le calorie bruciate.

Ecco perché il miglior modo per dimagrire in inverno è allenarsi all’aperto. Un metodo assolutamente naturale, che si basa sul funzionamento del nostro corpo.