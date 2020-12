Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per piatti sostanziosi, ma evitando le fritture, ecco il miglior modo per cucinare i würstel con un gusto unico e all’insegna della leggerezza. Dalla scelta migliore. In tal senso è quella di mangiare i würstel bolliti. E passando per i würstel cotti con il forno a microonde, per chi ha davvero pochissimo tempo in cucina, e per la cottura dei würstel utilizzando un forno statico. E quindi evitando di mangiare questi insaccati a base di carne con cotture come quelle alla griglia oppure in padella, ovverosia seguendo quella che è la tradizione culinaria tedesca per lo street food.

Ecco il miglior modo per cucinare i würstel evitando cotture in padella o alla griglia

Würstel bolliti. I würstel lessati sono ottimi come base per gustose insalate. Basterà mettere i würstel in una pentola con acqua fredda e spegnere la fiamma quando l’acqua inizierà a bollire. Oppure tuffare per cinque minuti i würstel dopo che l’acqua è andata in ebollizione. Ancora, in alternativa, scaldare l’acqua fino ad ebollizione, spegnere la fiamma e mettere i würstel per poi toglierli dall’acqua quando questa sarà fredda, o comunque tiepida, nel momento di servire a tavola.

Würstel al microonde. Con il microonde alla massima potenza bastano solo due minuti per cuocere i würstel dopo averli bucherellati. Non asolo. Anche dopo averli posti uno dall’altro a debita distanza. Visivamente i würstel cotti al microonde saranno pronti quando i fori praticati in superficie inizieranno ad aprirsi.

Würstel cotti nel forno statico. La cottura al forno dei würstel, essendo più lunga rispetto al microonde, si presta bene per abbinamenti sfiziosi e, in particolare, per la preparazione di gustosi stuzzichini. Come, per esempio, i rustici con würstel e pasta sfoglia così come viene spiegato, passo dopo passo, in questo articolo. Partendo da tre würstel grandi oppure cinque piccoli, un uovo e un rotolo di pasta sfoglia, i rustici saranno pronti in meno di mezz’ora.