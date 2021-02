In casa abbiamo tutti quanti un oggetto difficilissimo da pulire che tende inesorabilmente ad accumulare sporco e grasso. Stiamo parlando della cappa della cucina, che potremo definire senza remore come uno degli angoli più sporchi della casa e più difficile da pulire.

Certo ci sono molti metodi manuali per pulire i filtri, ma tutti nascondono delle insidie.

Oggi vedremo il miglior modo per avere la cappa della cucina sempre pulita ed igienizzata.

Il centogradi rimuove ogni residuo

Come abbiamo visto quando parlavamo delle perfetta detersione delle piastrelle di bagno e cucina, il centogradi e gli elettrodomestici che detergono con il vapore sono l’ideale per sciogliere e rimuovere lo sporco più ostinato.

Nel caso della cappa, il centogradi, chiamato anche “vaporella”, è l’ideale per sciogliere i residui di grasso e la polvere che naturalmente si accumulano nella cappa. Da preferire all’uso di detergenti che potrebbero rovinare e rendere opaco l’acciaio, il vapore è sicuro ed economico e penetra nelle parti più inaccessibili del filtro.

Basterà attivare il macchinario e passare il beccuccio da cui esce il vapore su tutta la superficie della cappa e del filtro. Una volta che lo sporco si sarà sciolto, basterà rimuoverlo aiutandosi con un panno. E non avremo bisogno di nessun altro sapone o detersivo.

Possiamo ripetere questa operazione periodicamente, almeno un paio di volte all’anno. In questo modo la nostra cappa sarà pulita e igienizzata e non emanerà cattivi odori.

In casa uno dei migliori alleati per le pulizie è il vapore, pratico, economico e super igienico. Il vapore ha il potere magico di rimuovere lo sporco e di disinfettare, in quanto la maggior parte dei germi e batteri muoiono a 100°C. Abbiamo bisogno di altre ragioni per iniziare ad utilizzarlo nelle pulizie?