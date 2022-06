Che Mondo sarebbe senza animali? Sicuramente un Mondo più triste. Ci fanno ridere, ci tengono compagnia e regalano amore incondizionato e sincero per molti anni, anche dopo che ci lasciano. C’è da dire però, che avere un cane o un gatto comporta costi non indifferenti, tra veterinario, crocchette e giochini di ogni sorta. Anche se non ci pesa, perché li amiamo tanto e vogliamo regalar loro una vita piena e felice, non c’è nulla di male, di questi tempi, a voler risparmiare qualcosa, soprattutto sul cibo.

No, non diamo loro gli avanzi dei nostri pasti

La prima opzione a cui potremmo pensare è di dare ai nostri amici a quattro zampe gli scarti del nostro cibo. Decisamente sconsigliato! Non solo perché potremmo causare problemi di salute tra cui diarrea, vomito e obesità, ma anche perché questo potrebbe aumentare il rischio di problemi comportamentali. I nostri pelosetti potrebbero diventare molto più esigenti sul cibo che gli piace o che non gli piace e ci troveremmo a dover gestire un cane o un gatto viziato, oltre che con più o meno importanti problemi di salute.

Il miglior cibo per cani o gatti a prezzi scontati grazie a questo segreto che ci farà risparmiare

Oltre ad informarci su cosa far mangiare al nostro cane in caso di diarrea, possiamo scongiurarne la comparsa, scegliendo i migliori prodotti sul mercato, senza necessariamente spendere un capitale. Come? La risposta è molto semplice e a portata di click. Oltre ad Amazon, su cui possiamo trovare promozioni molto interessanti sui prodotti alimentari per animali (soprattutto nella sezione offerte, aggiornata quotidianamente) dovremmo fare un giro sul sito di Zooplus. Su questo portale troviamo tutto ciò che ci occorre per prenderci cura dei nostri animali, con sconti molto interessanti, soprattutto su grosse quantità.

Per gli amanti degli acquisti online

Se invece non siamo tanto pratici con gli acquisti online, ecco la svolta: l’applicazione Wescount. Quest’applicazione gratuita permette di ricevere cashback e rimborsi sugli acquisti del supermercato. È facile da installare e permetterà di accedere a numerosi sconti sui prodotti da supermercato, tra cui anche i prodotti per animali. Oltretutto, guardando i video e rispondendo ai vari quiz proposti, si potrà accedere ad ulteriori sconti e promozioni. Con questi strumenti, potremo comprare il miglior cibo per cani o gatti a prezzi convenienti, senza dover rinunciare ai nostri marchi di fiducia, garantendo ai nostri cuccioli solo il meglio, senza per questo, gravare eccessivamente sul portafoglio.

