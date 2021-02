Curare la salute del nostro intestino è fondamentale per il benessere di tutto l’organismo. Pensiamo che la gran parte delle difese del sistema immunitario, circa il 70% risiede proprio in questo organo. E, se vogliamo che continui a mantenersi sano, dobbiamo prendercene cura. Il miglior alimento per il benessere intestinale costa pochissimo e si chiama: insalata. Proprio così, perché, con i suoi nutrienti, ma soprattutto la sua leggerezza, è un’alleata preziosa del nostro intestino. Vediamo perché assieme ai nostri Esperti, unitamente a qualche altro alimento particolarmente indicato.

L’insalata è benefica per la regolarità

Soprattutto d’inverno, tendiamo tutti a mangiarne meno, abbondando invece d’estate. Ma, l’insalata dovrebbe accompagnare la nostra dieta per tutto l’anno. Questo perché:

è senza grassi;

è ricca di fibre;

ha tanta acqua;

è ricchissima di vitamine benefiche.

Il miglior alimento per il benessere intestinale costa pochissimo e possiamo trovarlo sempre fresco quotidianamente. L’intestino trae giovamento principalmente da due azioni benefiche dell’insalata: favorire la sua peristalsi e garantire l’espulsione regolare delle feci.

Come permettere all’intestino di agire meglio

Il secondo rimedio per un intestino attivo e in salute è bere tanta acqua. Sappiamo che è fondamentale, visto che il nostro corpo è fatto di questa materia. Ma, perché agisce correttamente sull’intestino? Perché:

depura;

idrata;

promuove il transito corretto degli alimenti.

Ma, soprattutto, non bello a dirsi, ma fondamentale: rende più morbide le feci. Che, altrimenti, troppo solide, porterebbero l’intestino a soffrire, creandoci anche poi problemi fastidiosi come ragadi ed emorroidi. Bere tanta acqua per ammorbidire le feci soprattutto ai grandi consumatori di pasta, pane e carne.

Altri alimenti benefici

Ci sono poi tutta una serie di alimenti particolarmente utili e benefici per la salute del nostro intestino:

lo yogurt naturale;

le arance;

il kiwi;

le prugne;

la mela;

la cipolla;

l’olio extravergine di oliva.

Se assunti quotidianamente, o, comunque spesso, garantiranno al nostro intestino una regolare attività che si ripercuoterà poi sulla salute di tutto l’organismo.

