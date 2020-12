Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo in pieno clima natalizio e dunque vogliamo proporre un’idea per chi non sa cosa donare ai propri cari. Il microcellulare è il regalo di Natale dell’anno. È una controtendenza che fa tendenza. Infatti, molte persone in questi giorni stanno acquistando questo apparecchio destinato in dono gli amici.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo aumento delle dimensioni degli smartphone. Forse, in parte, le cose stanno cambiando. Sì, perché tanti ormai sono stanchi di portare con sé il telefono “tradizionale”. Nelle tasche in effetti gli smartphone occupano uno spazio considerevole. Per questo, molti optano per tale alternativa.

Ancora dubbi su cosa mettere sotto l’albero? Il microcellulare è il regalo di Natale dell’anno. Vediamone qualche caratteristica.

Piccolo e smart

Le dimensioni di questo apparecchio sono davvero ridotte. La sua grandezza è paragonabile a quella di un accendino. Ciononostante, conserva le funzioni base di un cellulare tradizionale.

La maggior parte di essi dispone della tecnologia bluetooth. Alcuni microcellulari in commercio offrono anche la possibilità di inserire la doppia SIM.

Per chi è scettico sull’uso di questo telefono, consigliamo di sfruttarlo come rimedio d’emergenza. Se si rompe lo smartphone di tutti i giorni, possiamo fare ricorso temporaneamente a questo piccolo aggeggio senza sostenere costi esagerati.

L’inconveniente principale di questo oggetto è casomai legato alla probabilità di perderselo. Dato che è molto piccolo potremmo non riuscire a individuarlo subito.

Pochi soldi per un’idea simpatica

Le fasce di prezzo per i cellulari, oggi, sono davvero diversificate. Per uno smartphone tradizionale si parte dai 50 euro fino ad arrivare ai 1.500 euro e oltre. Per il microcellulare la spesa è sensibilmente più bassa. Si può acquistare a partire dai 15 euro. Dunque una spesa veramente alla portata di tutti.

Per i più esigenti la spesa aumenta in base alle caratteristiche tecniche del telefono. Ad ogni modo si tratta di una spesa contenuta che si può effettuare con pochi soldi. Non a caso, le vendite dei microcellulari negli ultimi mesi hanno registrato un lieve aumento a livello globale.