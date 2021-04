La bocca si sa è una delle parti più importanti da curare per chi vuole apparire bella a tutti gli effetti. Inutile dire che attira lo sguardo degli uomini e quello forse un po’ più invidioso delle donne. Ma per truccarsi bene ecco il metodo veloce e pratico per adattare il rossetto alla forma della bocca e del viso.

Bellezza del viso

Avere una bocca ben disegnata significa già possedere una certa bellezza naturale. Certo non contano solo le labbra, ma anche un sorriso è fondamentale per illuminare lo sguardo. A volte si eliminano con una lametta i peli che sorgono nella zona fra le labbra e il naso. Solo che la lametta è più indicata per la barba dell’uomo. Per la tenue peluria femminile va meglio un colpo secco delle pinzette.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il metodo veloce e pratico per adattare il rossetto alla forma della bocca e del viso. La forma della bocca

Nel periodo del Romanticismo in Italia, cioè nell’800, si preferivano le donne con la bocca sottile. Oggi invece la tendenza è per le dimensioni più grandi, anche se la bocca dovrebbe seguire le proporzioni del viso.

Se si lasciano cadere dalle pupille degli occhi due linee perpendicolari, queste dovrebbero incontrare gli angoli della bocca. Sono le pupille che danno la buona misura delle labbra, affinché abbiano una giusta proporzione nell’insieme del viso. Ora se la bocca è più larga o più piccola, è qui che subentra l’uso sapiente del rossetto.

Ritoccare una bocca in lunghezza

Se la bocca è troppo larga, in questo caso il rossetto serve a rimpicciolirla. Per rimpicciolire la bocca si segnerà forte la parte centrale e si lasceranno quasi non toccate le estremità. Per allargarla si passerà il rossetto su tutte le labbra.

Curare lo spessore delle labbra

La bocca troppo sottile conferisce al viso una certa freddezza. Ma delle labbra troppo grosse formano uno squilibrio visivo sull’insieme del viso. Volendo una bocca sottile soprattutto sul labbro inferiore, ci si può aiutare con una piccola aggiunta di rossetto.

Se invece la bocca è stretta, allora si può allargare semplicemente addizionando il rossetto in tutti i suoi contorni. La bocca che si presenta naturalmente troppo grossa questa si può rimpicciolire restringendo su tuti i lati l’applicazione del rossetto.

Questi semplici consigli aiuteranno a dare più proporzione alla bocca rispetto al viso, creando un insieme armonico e gradevole.

Ed ecco un capo di moda assolutamente da avere.