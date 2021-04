L’estate si sta avvicinando. Aumenta sempre di più il desiderio di sentirsi pronti per la prova costume. Come tutti gli anni in questo periodo quando cominciano a tornare le belle giornate ci sale un po’ di paura. La paura di non essere pronti a metterci in costume. Iniziamo quindi a fare i digiuni e quelle diete drastiche che ci rendono solo tristi e nervosi. I risultati in questo modo non riusciamo ad ottenerli proprio perché riusciamo a durare poco più di una settimana per poi tornare a mangiare come facevamo prima.

Basterebbe invece saper mantenere uno stile di vita sano e un piano alimentare che ci conceda di mangiare tutto bilanciando sempre i macronutrienti.

Smettiamo di pensare che la dieta prevede solo pollo e insalata. La varietà è enorme. Possiamo mangiare tutto se solo impariamo a capire come si fa. Anche se non dimentichiamoci che anche il pollo può diventare un piatto sfizioso vediamo come leggendo questo articolo.

Il metodo straordinario per ottenere in casa delle patatine fritte croccantissime senza olio e risparmiare sulle calorie in vista dell’estate

Parliamo ad esempio delle patatine fritte. È difficile trovare qualcuno a cui non piacciono. Sono forse uno dei cibi più amati e richiesti nei ristoranti e nei fast food. C’è solo un piccolo problema, sono molto caloriche. A renderle così caloriche è il fatto che sono fritte. Molte volte vengono addirittura fritte due volte per dare maggiore croccantezza e renderle più sfiziose. Per queste caratteristiche tendiamo sempre a farci qualche domanda prima di mangiarle soprattutto in questo periodo dell’anno in cui siamo tutti a dieta.

Oggi però con questo articolo scopriamo un modo per potercele gustare anche continuando a rimanere a dieta.

Ecco qual è il metodo straordinario per ottenere in casa delle patatine fritte croccantissime senza utilizzare l’olio e risparmiare sulle calorie in vista dell’estate.

L’ingrediente segreto

Stiamo parlando del glucosio in polvere. Questo è un ingrediente fantastico che sostituisce in modo perfetto l’olio per la frittura. Inoltre, è straordinario come riesca a dare la stessa croccantezza della frittura tradizionale. Esistono video o guide di ricette che ci insegnano in modo semplice e veloce come utilizzarlo.

Da oggi in poi anche a dieta le patatine fritte senza olio potranno rientrare anche tutti i giorni nel nostro piano alimentare.