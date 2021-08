Con le ferie che per molti sono giunte al termine e con le aziende che nei prossimi giorni riapriranno i battenti, ci avviciniamo alla fine dell’estate. Tra le moltissime conseguenze vi è anche, quindi, il rientro a casa da parte di molti, dopo giorni o settimane di vacanza.

Oltre a pulire l’abitazione e sistemare quello che serve per riordinare gli ambienti, di solito in questi casi ci si ritrova a fare i conti anche con un altro fenomeno, che alcune volte può diventare veramente spiacevole. Ci riferiamo alla puzza di chiuso in casa. Causata, ovviamente, dal fatto che siamo stati assenti per un determinato periodo di tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non sempre basta

Se in alcuni casi per eliminare questo sgradevolissimo odore basta aprire le finestre per molte ore, in altri purtroppo non è cosi. Ci sono situazioni, infatti, in cui la puzza fatica così tanto ad andarsene che è necessario un nostro intervento.

Per risolvere questo problema possiamo affidarci a dei prodotti di pulizia specifici per questo tipo di casi oppure sfruttare l’efficacia di alcuni rimedi naturali. I quali, oltre ad essere estremamente semplici da mettere in pratica, si rivelano anche molto economici. Nel prossimo paragrafo ne presenteremo uno molto interessante ed estremamente efficiente.

Il metodo semplice ed efficace per eliminare la terribile puzza di chiuso dopo le vacanze

Ciò che ci serve è un ingrediente in grado di apportare all’ambiente un aroma che, al contrario, si riveli piacevole all’olfatto. Ancor meglio se unito ad altre componenti che, proprio per la loro proprietà disinfettante, siano in grado anche di eliminare lo sporco e la polvere residua.

Neanche a dirlo, oggi andremo a presentare un rimedio che ha proprio queste caratteristiche. Scopriamo, infatti, il metodo semplice ed efficace per eliminare la terribile puzza di chiuso dopo le vacanze. La tecnica a cui ci riferiamo prevede la preparazione di un composto formato dall’unione di mezzo litro di acqua, duecento millilitri di aceto bianco e non più di sette gocce di olio essenziale alla lavanda.

Tutto quello che dovremo fare per sfruttarne l’efficacia sarà unire questi ingredienti all’interno di un flacone spray. Ecco che, spruzzando questo composto per tutti gli ambienti di casa, avremo risolto il problema. Andremo a disinfettare per bene qualsiasi superficie su cui applicheremo il composto. Inoltre, l’intera abitazione rapidamente si riempirà con un’aroma piacevole e buonissimo. Grazie appunto alla presenza della fragranza apportata dall’olio essenziale di lavanda.

Così facendo, l’odore di chiuso andrà via e riusciremo a restituire all’ambiente domestico il profumo e la pulizia che merita. A proposito, poi, dei vari modi in cui sfruttare le fragranze di alcuni di questi ingredienti, poco tempo fa abbiamo visto come fosse possibile liberarsi delle mosche in casa una volta per tutte proprio grazie ad uno di questi oli essenziali.