WhatsApp è la più famosa applicazione di messaggistica istantanea esistente nel settore. Infatti ha rappresentato un’evoluzione tecnologica che ha rivoluzionato la vita di ognuno di noi. Del resto è stata una delle prime app a introdurre le chiamate e le videochiamate verso l’estero a costo zero, cambiando radicalmente le vite di molte persone lontane da casa.

Nonostante il suo utilizzo sia semplice e intuitivo, sono riscontrabili numerose funzioni “nascoste”, che non tutti conoscono. Oggi abbiamo l’obiettivo di illustrarne una certamente basilare, ma comunque utilissima quando si va alla ricerca di informazioni. Per questo motivo oggi sveliamo il metodo semplice ed efficace per cercare i messaggi sulle chat di WhatsApp.

Utilizzare in modo corretto la barra di ricerca

Qual è, allora, il metodo semplice ed efficace per cercare i messaggi sulle chat di WhatsApp? È semplice: il segreto risiede in un corretto utilizzo della “searchbar”. Questo strumento, se opportunatamente usato, può tornare utilissimo nel caso in cui sia necessario cercare un elemento particolare all’interno della marea di conversazioni salvate sul telefono.

Basterà, dunque, digitare la parola chiave desiderata e a quel punto usciranno fuori tutte le chat in cui è stata digitata. Verranno fuori tutte le conversazioni pertinenti a quel concetto che sono presenti sul cellulare. Fanno eccezione solo le chat cancellate.

Tuttavia ad un aspetto bisogna fare attenzione: le chat archiviate. Queste salteranno comunque fuori se hanno al loro interno includono la keyword digitata. Quindi bisogna prestare attenzione a potenziali occhi indiscreti!

Ecco spiegato il metodo semplice ed efficace per cercare i messaggi sulle chat di WhatsApp. Sul sito di ProiezionidiBorsa sono visionabili altri approfondimenti e curiosità riguardanti l’ambito tecnologico. Consigliamo, ad esempio, l’articolo dedicato ai segreti e alla storia di quest’applicazione di messaggistica famosa in tutto il globo.