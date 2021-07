La frenesia della vita quotidiana e la quantità di impegni e informazioni da ricordare rendono praticamente impossibile fare conto esclusivamente sulla propria memoria. Negli ultimi anni i calendari su smartphone e tablet hanno rimpiazzato le vecchie agende cartacee, ma ora le cose stanno cambiando di nuovo. La cara e vecchia agenda, infatti, sta tornando di moda sotto forma di “bullet journal”, e insieme a questo si sta diffondendo il metodo rivoluzionario per organizzare il proprio tempo e le proprie giornate.

Bullet journal: cos’è

Ideato da Ryder Carrol, designer americano, e basato sul suo modo di organizzare le giornate, il bullett journal si diffonde nel 2013. È in questo periodo, infatti, che Carrol inizia a parlarne online e a creare delle guide per seguire il suo metodo.

Il nome del metodo fa riferimento a “bullet”, proiettile, ma soprattutto a “bullet point”, ovvero l’elenco puntato. La sua caratteristica è quella di prevedere l’utilizzo di un’agenda vuota e con carta puntinata, così da permettere massima libertà di espressione.

Il metodo rivoluzionario per organizzare il proprio tempo e le proprie giornate

La cosa incredibile del bullet journal è che non ci sono regole obbligatorie da seguire. Una volta che una persona entrerà nella logica di questo sistema, sarà lei stessa a adattare il tutto alle proprie esigenze. Il bullet journal prevede infatti che l’agenda sia disegnata a mano dal suo possessore, in modo che possa strutturarla giornalmente, settimanalmente e così via.

Inoltre, il metodo prevede della pagine utili a una pianificazione a lungo termine, ma anche altri schemi come per esempio gli “habit trackers”. Questi servono a introdurre nuove abitudini nella quotidianità, tenendo traccia di quali abitudini sono state rispettate in quali giorni. Infine, è possibile usare delle pagine per descrivere il proprio stato d’animo, gli eventi che ci accadono, o anche lo stato di salute. Il metodo del bullet journal è insomma il trampolino di lancio per un’impeccabile organizzazione, degna dell’invidia di amici e familiari.

Semplici consigli per decorare il tuo Bullet Journal

Anche in questo caso, la libertà è assoluta. Proprio per questo molte persone scelgono di decorare il proprio bullet journal personalizzandolo a proprio piacimento. Si possono usare adesivi, incollare biglietti e polaroid per renderlo personale fino in fondo, oppure si può prendere spunto dai video online per impostare le pagine con le calligrafie più originali. Non resta che sbizzarrirsi!