Stappare bottiglie di birra è un dei passatempi preferiti della gioventù mondiale.

Gli esseri umani, nel corso di questa breve storia, sono riusciti a stappare birra in quasi tutti i modi possibili immaginabili. Ovviamente escludendo lo stappabottiglie.

Si aprono birre con gli accendini, con le posate, con le monete, con le chiavi, appoggiandole a un muretto e persino con i denti.

Quest’ultimo metodo è una pratica consueta nel mondo giovanile per dimostrare forza e coraggio. Tra l’altro è davvero molto sconsigliato.

La domanda sorge spontanea: sarà rimasto un modo quasi inedito di aprire le bottiglie di birra?

La risposta è sì.

Ecco il metodo quasi segreto che nessuno conosce per stappare la birra con semplicità e senza farsi male.

Il metodo segreto

Ovviamente non occorre nessun strumento particolare e neppure costruirlo.

Non è richiesta altresì nessuna specifica attitudine o abilità. Lo si può fare con qualcosa che tutti abbiamo e che usiamo costantemente:

le mani.

Proprio così. E non si devono avere le dita di un supereroe o avere appena attraversato il deserto senza provviste d’acqua. No. Basta un oggetto che molti portano al dito. Soprattutto le donne. Un anello. Esatto. Non serve niente di più, le mani e un anello al dito.

A questo punto, con la parte dell’anello che combacia con l’interno del dito, agganciare le linguette del tappo della bottiglia. Sollevando il polso verso l’alto, il tappo cederà in un istante.

Si consiglia una certa discrezione a riguardo.

Chi non conosce questo trucco e se lo vedrà davanti agli occhi, resterà esterrefatto.

Gli sembrerà che la bottiglia sia stata aperta con le mani. Meglio se l’anello in questione non è troppo vistoso, così sembrerà davvero una magia. Soprattutto se lo si farà con una certa velocità.

Dunque, a questo punto il segreto non è più segreto, tuttavia si consiglia di custodire con una certa gelosia questo trucco, perché potrà sempre tornare utile. Molto utile. In molti sensi.

Ecco svelato il metodo quasi segreto che nessuno conosce per stappare la birra con semplicità e senza farsi male.