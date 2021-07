Chi decide di condividere la propria vita con un cane sa che questa scelta cambierà la propria vita per sempre. Nessuno si pentirà mai di aver fatto questa scelta per l’enorme quantità di amore che entrerà nelle nostre case. L’impegno è tanto ma totalmente ripagato.

Purtroppo però oltre all’amore ed una nuova presenza che farà per sempre parte della famiglia, non mancheranno le preoccupazioni.

Un nuovo cucciolo diventa quasi come un figlio. Esattamente come succede per un figlio cominciamo a preoccuparci un po‘ di tutto.

Il desiderio che stia bene verrà al primo posto. Cominceremo a preoccuparci se non mangia, se mangia troppo poco o troppo velocemente.

Soprattutto nei primi mesi e nei primi anni poi il veterinario sarà una tappa fissa.

Le preoccupazioni, inoltre, aumentano quando si è alla prima esperienza. Questo perché non sapendo bene come comportarci, lo porteremo a far vedere per ogni piccola cosa.

Il metodo più efficace per impedire al cane di mangiare qualsiasi cosa per strada

Una delle preoccupazioni più frequenti riguarda le uscite giornaliere. Il problema principale rimane quello che la maggior parte dei cani mangia tutto quello che trova.

Questo purtroppo è difficile da controllare soprattutto quando li lasciamo sciolti al parco.

L’alternativa rimane quella di tenerli sempre legati o seguirli con attenzione ovunque vadano.

Questo è importante perché non sappiamo mai cosa c’è per terra. Mangiando qualsiasi cosa possono prendere infezioni e malattie e ciò non è piacevole. Inoltre, molti dei nostri amici a quattro zampe hanno l’abitudine di mangiare le feci. Questa è forse una delle abitudini più pericolose perché spesso nelle feci sono presenti i vermi che possono portare importanti infezioni.

Vediamo perciò con questo articolo il metodo più efficace per impedire al cane di mangiare qualsiasi cosa per strada.

Museruola di stoffa

Stiamo parlando di una sorta di museruola di stoffa. Ha l’aspetto di una museruola ma ha una funzione diversa. Questa museruola di stoffa ha solamente la funzione di impedire al nostro cucciolo di mangiare qualsiasi cosa incontri. È morbida e non dà fastidio al cane, non fa altro che impedirgli di aprire la bocca.

Questo è forse l’unico metodo per farlo stare tranquillo quando lo portiamo in giro.

In questo modo gli consentiremo di stare libero ma con la tranquillità che non mangerà nulla di pericoloso.