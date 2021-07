Il metodo più efficace per avere una gardenia sempre sana e rigogliosa in giardino

La gardenia è una pianta originaria dell’Africa meridionale e dell’Asia. È una pianta sempreverde molto delicata ma allo stesso tempo abbastanza facile da coltivare. I suoi fiori sono bellissimi e molto profumati, di un colore bianco puro che si adatta bene ad ogni giardino. È una pianta molto utilizzata per decorare tavole e allestimenti per feste e matrimoni, proprio grazie alla sua eleganza e bellezza.

La sua coltivazione è solitamente facile e non richiede troppo sforzo. A volte, però, senza alcuna ragione apparente, piantiamo una gardenia in vaso o in giardino e non riusciamo a farla crescere bene. Questa, infatti, è una pianta che ha bisogno di alcune attenzioni se la si vuol far crescere bene. Ma ecco svelato Il metodo più efficace per avere una gardenia sempre sana e rigogliosa in giardino.

È importante sapere che la gardenia non tollera mai le temperature al di sotto dei 10 gradi centigradi. Perciò durante l’inverno ha comunque bisogno di alte temperature. Se viviamo in luoghi troppo freddi possiamo risolvere questo problema coltivandola in vaso in modo da poterla portare dentro al caldo ogni qualvolta ce ne sarà bisogno. Se la abbiamo già piantata in giardino possiamo coprirla con dei teli di plastica.

Un’altra cosa da verificare prima di coltivare questa pianta è l’acidità del terreno. La gardenia ha bisogno di un terreno abbastanza acido per essere coltivata in maniera ottimale. Si può acquistare un terriccio pronto e adatto a piante acidofile per questi casi oppure si può aggiungere della sabbia o del fertilizzante alla terra.

L’innaffiatura va effettuata costantemente ma mai troppo. I ristagni fanno male a questa pianta, come, del resto, a tantissime altre piante. È importante anche il luogo in cui la piantiamo: deve essere luminoso ma non soggetto a correnti d’aria o di calore. Se seguiamo queste piccole accortezze avremo una gardenia sempre sana e rigogliosa e pronta a fiorire ogni anno.

