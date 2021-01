Grazie alla congelazione, si possono conservare i cibi per molto tempo, avere a disposizione quelli che non sono di stagione, oppure conservare gli avanzi anziché gettarli nella spazzatura.

Il congelatore è un grosso alleato in cucina ma, bisogna saperlo utilizzare per conservare al meglio il gusto e le peculiarità del cibo.

Non tutti i cibi possono però essere congelati.

Ad esempio è impossibile congelare creme a base di uovo o la maionese. Ci sono alcuni fattori come l’acqua e il grasso che influenzano la conservabilità di questi due alimenti.

Per tutti gli altri cibi spieghiamo qual è il metodo perfetto per congelare qualsiasi cosa.

Le verdure

Le verdure vanno pulite, lavate e asciugate e poi messe negli appositi sacchetti per la congelazione degli alimenti.

Questo metodo, non è valido per i pomodori, le insalate, i cetrioli, perché contengono molta acqua e una volta scongelati, perdono la loro consistenza.

La carne

La durata della conservazione dipende dal tipo di carne.

Tutto il pollame può essere conservato fino a nove mesi.

Le bistecche di manzo o di maiale possono essere conservate fino a sei mesi.

Il macinato si conserva fino a tre mesi.

Il pesce

Tagliare il pesce in piccoli pezzi dopo aver tolto le interiora e poi congelarlo.

Togliere il pesce dal freezer una volta congelato, immergerlo per un istante nell’acqua e poi ricongelarlo.

In questo modo si saranno creati due strati di ghiaccio intorno al pesce che serviranno a proteggerlo e ad evitare il cattivo odore che si potrebbe sprigionare durante il congelamento.

La frutta e il metodo perfetto per congelare qualsiasi cosa

Per congelare la frutta si procede in questo modo: disporre la frutta tagliata a pezzi su un vassoio e inserirlo nel congelatore.

Quando i pezzi di saranno completamente congelati, toglierli dal freezer, metterli nell’apposito sacchetto di plastica e rimetterli nel congelatore.

Non congelare mai alimenti nel vetro, a meno che non si tratta di vetro temperato.

Dovrebbe essere buona abitudine adoperare le buste da freezer o contenitori di plastica.