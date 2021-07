Di frigoriferi ne esistono di tutti i tipi. Ci sono quelli più grandi a due o tre ante e quelli più piccoli ad una sola anta.

Il frigorifero, la maggior parte delle volte, diventa il posto su cui attacchiamo fogli, foglietti e foto. Diventa quasi una lavagnetta su cui segniamo tutto ciò che dobbiamo ricordarci.

Questo perché, durante la giornata, passiamo molte volte davanti al frigorifero e lo apriamo almeno tre volte al giorno.

C’è però, anche chi preferisce tenerlo pulito e ordinato senza attaccarci nulla sopra.

Però diciamocelo, il frigorifero pieno di fogli, calamite, fotografie e foglietti dà l’idea di una casa vissuta.

Una casa senza fotografie di famiglia sembra quasi fredda.

Anche il frigorifero, perciò, può dare quel tocco in più che serve per rendere accogliente il luogo in cui viviamo.

I frigoriferi ad incastro

Molte volte però, diventa impossibile renderlo tale. Questo perché, molti frigoriferi, non essendo rivestiti in metallo, non possono essere riempiti di calamite.

Vediamo perciò insieme, qual è il metodo per attaccare le calamite al frigo quando non è rivestito in metallo.

Stiamo parlando di quei frigoriferi montati ad incastro. Quelli che quindi sono incastonati all’interno di un mobile e non hanno il rivestimento in metallo. In questi casi, è impossibile attaccare tutte le nostre calamite.

Il metodo per attaccare le calamite al frigo quando non è rivestito in metallo

Per risolvere questo piccolo problema, il metodo è molto semplice.

Basta acquistare delle piccole lavagnette di metallo, che possiamo trovare online o nei negozi che vendono cose per la casa.

Queste piccole lavagnette di metallo sono fatte apposta per essere attaccate ai nostri mobili o ai muri.

Le calamite potranno perciò essere appese a queste. In questo modo, molto semplice e veloce, anche i frigoriferi, non rivestiti in metallo, potranno essere decorati come tutti gli altri.

Le calamite rappresentano per sempre un ricordo. Il ricordo dei luoghi che abbiamo visitato e le emozioni che abbiamo provato mentre eravamo nei nostri posti del cuore.

Camminare per casa e guardare questi souvenir ci può far tornare indietro nel tempo e rivivere, anche a distanza, quei momenti.