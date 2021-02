Dopo un lunghissimo e rigido inverno, dovremmo essere alle porte dell’arrivo della bella stagione. Sole, temperature miti, il piacere di passeggiare all’aperto. Sempre però, pandemia permettendo. E, una delle caratteristiche del sole è quella di schiarire i capelli dei castani, portandoli a riflessi quasi biondi. Ma, per chi volesse, esiste anche il metodo naturale per schiarire i capelli senza prendere il sole: il succo di limone. Vediamo come fare, assieme ai nostri Esperti in questo articolo della Redazione.

Non solo le donne ma anche i maschietti

Prima di vedere il metodo naturale per schiarire i capelli senza prendere il sole, è bene precisare che anche i maschietti lo fanno. Quel tocco di fascino vichingo, che porta anche gli uomini ad amare i riflessi biondi e chiari dei propri capelli. E, a proposito di vichinghi, vedremo anche il sistema che utilizzavano questi predatori del Nord.

Schiarire i capelli col limone

Semplice ed economico, il metodo naturale per schiarire i capelli col limone:

prendiamo mezzo litro d’acqua e due limoni;

spremiamo il succo e diluiamolo in acqua;

applichiamo sui capelli e lasciamo riposare per una mezzoretta;

sciacquiamo con acqua tiepida, applicando però subito dopo un balsamo, visto che il succo di limone secca il capello;

non utilizziamo il phon per asciugare, ma facciamolo naturalmente.

I popoli del Nord usavano la birra

Per i Vichinghi, autentico flagello dell’Europa medievale, la birra era la bevanda nazionale. Storia e leggenda narrano che questi indomiti guerrieri ne bevessero prima e dopo la battaglia. Ma, attenzione, perché utilizzavano questa bevanda anche per schiarirsi i capelli. E, non lo facevano solo donne e ragazzi, ma anche i guerrieri. Come fare quindi con la birra? Semplicissimo:

prendiamo una bacinella;

versiamo una lattina di birra chiara al suo interno;

immergiamo i capelli e lasciamo riposare qualche minuto;

solleviamo e copriamo la capigliatura con un asciugamano, lasciando agire per un’altra mezz’oretta;

sciacquiamo con acqua tiepida e ripetiamo almeno una volta a settimana.

