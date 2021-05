Il caldo è arrivato e tutti noi possiamo avvertirlo. I vestiti nell’armadio sono cambiati e ora abbiamo pantaloni o gonne corte e magliettine leggere e fresche. Ma in casa, tra qualche settimana, si inizierà a sentire un’afa davvero ingestibile. E sicuramente ci affideremo al nostro fidato condizionatore per migliorare la situazione. Ma, dopo quasi un anno di inattività dobbiamo pulirlo prima di rimetterlo in funzione. E per farlo potremmo mettere in pratica un rimedio casalingo davvero intelligente.

Presentiamo quindi il metodo naturale geniale e infallibile per pulire a fondo il condizionatore prima che il caldo arrivi e invada la nostra casa.

Alcuni accorgimenti per ripulirlo completamente

Per prima cosa, ricordiamoci di pulire ogni parte del condizionatore. Quindi, iniziamo dai filtri, senza i quali il nostro elettrodomestico non funzionerebbe in alcun modo a dovere. Prima di farlo, ricordiamoci ovviamente di staccare la corrente. Solo dopo questa operazione, potremo iniziare a rimuovere i filtri e a igienizzarli. Successivamente, potremo dedicarci all’area esterna dell’elettrodomestico e alla griglia da staccare in un secondo momento.

Ecco il trucco casalingo che renderà il nostro condizionatore perfetto e pronto per questa estate

Il segreto per avere un condizionatore davvero pulito sarà nel succo di limone. Questo ingrediente naturale, infatti, ci permetterà di igienizzare e profumare il nostro elettrodomestico. Dunque, per prima cosa, prendiamo un bicchiere d’acqua pieno e spremiamo al suo interno due limoni. Mescoliamo con cura il composto, fino a che l’agrume non sarà totalmente amalgamato con l’acqua. Ora, inseriamo la soluzione in un flaconcino spray e spruzziamo il contenuto sul nostro condizionatore. Vedremo una differenza davvero abissale!

Approfondimento

