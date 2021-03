Quando prendiamo in braccio il gatto per dargli la nostra dose di coccole, è inevitabile ritrovarsi i vestiti pieni di peli. È del tutto normale che perdano pelo, soprattutto nei cambi di stagione e lo fanno semplicemente per adattarsi al clima.

L’unico problema dei peli del gatto è che sono difficili da togliere. Questo perché sono talmente sottili, da appiccicarsi ovunque. Non solo sui vestiti, ma anche sui divani, sui tappeti e sui cuscini. Oggi sveleremo il metodo miracoloso per togliere i peli del gatto dai vestiti in lavatrice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Assicuriamoci di non trascurare questi aspetti

Se la situazione in casa è davvero critica e se si nota che il gatto perde parecchio pelo, bisogna assicurarsi innanzitutto che stia bene. Quindi va portato dal veterinario per escludere patologie o allergie più serie.

I gatti infatti possono sviluppare patologie quali follicolite o alopecia, e soffrire molto lo stress.

Una volta sventati questi pericoli, non ci resta che capire come ridurre la perdita di pelo del gatto.

Un’abitudine che molti utilizzano è quella di spazzolarli regolarmente. Questo è fondamentale perché contribuisce a togliere i peli morti dal manto e ad evitare che li lascino in giro per casa. Attenzione a non spazzolarli contro pelo, perché questo può infastidirli parecchio.

In secondo luogo, bisogna sapere che una corretta alimentazione migliora la qualità del pelo. Quindi, una buona alternanza tra cibo secco e umido, può assicurare al nostro gatto un pelo sano e forte.

Ora però è giunto il momento di scoprire il metodo miracoloso per togliere i peli del gatto dai vestiti in lavatrice.

Bastano una spugna ed una miscela speciale

Il rimedio più utilizzato di tutti è quello di servirsi di una spugnetta ruvida, quelle che di solito si usano per lavare i piatti. Prima di inserire i vestiti nella lavatrice, basterà passare la spugna con la parte ruvida che fungerà da acchiappa-peli. È incredibile quanti peli si riusciranno a togliere con questo semplice oggetto.

Se alcuni peli dovessero risultare difficili da estirpare si può provare un’ultima cosa. Basterà creare una miscela di acqua ed ammorbidente ed inserirla in un flacone spray. Fatto ciò, va spruzzata su tutti i vestiti e una volta finito basterà ripassare nuovamente la spugna.

In questo modo non ci sarà storia. I peli saranno già fuori dalla lavatrice prima ancora di inserirvi i vestiti.