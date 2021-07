Siamo tutti consapevoli del fatto che l’olio è uno di quegli alimenti molto amati e utilizzati ma è anche molto calorico.

Chi segue una dieta ipocalorica o un piano alimentare usa al giorno, delle quantità d’olio molto precise.

Infatti, tutti i nostri nutrizionisti ci permettono uno o due cucchiai da spalmare in tutta la giornata.

Questo perché, nonostante abbia al suo interno grassi buoni, l’apporto calorico è molto alto.

Questo potrebbe andare in contrasto col nostro desiderio di perdere peso, soprattutto in questa fase dell’anno.

Spesso però succede che quando andiamo di fretta, tra un appuntamento e l’altro, condire un piatto con attenzione non è semplice.

Può succedere perciò di sbagliare le dosi e quindi esagerare con le quantità o metterne troppo poco.

Purtroppo la fretta ci impedisce di essere precisi e di usare il cucchiaio per calcolare al millimetro la giusta quantità.

Andiamo quindi a condire i nostri piatti e le nostre cene ad occhio sperando di aver azzeccato la quantità che dobbiamo assumere.

Il metodo migliore per versare la giusta quantità d’olio sulle nostre ricette

Esiste un modo però per risolvere questo piccolo problema e non trovarci più a sbagliare la grammatura.

La maggior parte di noi in casa ha il contenitore in vetro dell’aceto balsamico. Di solito questi contenitori presentano all’apice uno spruzzatore. Questo soprattutto per versare in modo più semplice questo condimento su qualsiasi piatto. Questa stessa modalità può essere utilizzata anche per l’olio.

Vediamo quindi insieme qual è il metodo migliore per versare la giusta quantità d’olio sulle nostre ricette.

Il contenitore con lo spruzzatore

Un cucchiaio d’olio, infatti, corrisponde a 4 o 5 spruzzate. Utilizzando questo metodo semplice e veloce, non perderemo più tempo per calcolare la grammatura giusta. Inoltre, cosa ancora più importante, riusciremo a spalmare in modo omogeneo il nostro condimento su qualsiasi piatto stiamo cucinando.

Spesso, infatti, versando l’olio con un cucchiaio, rischiamo di ottenere piatti asciutti e più conditi in alcune parti rispetto alle altre.

Utilizzando invece questi contenitori forniti di uno spruzzatore, tutte le nostre ricette saranno condite ugualmente in tutte le loro parti.