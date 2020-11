I broccoli sono tra gli alimenti più apprezzati della nostra cucina. Si prestano a ogni tipo di pietanza, dalla pasta, alle insalate, ai contorni più svariati. Non soltanto sono deliziosi, ma i broccoli fanno anche bene alla nostra salute.

Sono infatti ricchissimi di ferro e minerali come calcio, magnesio e potassio. Sono anche un’ottima fonte di vitamine, soprattutto di quelle del gruppo B.

Proprio per conservare al meglio tutti i benefici dei broccoli, è opportuno cuocerli in maniera delicata. In questo modo si conserveranno meglio tutte le loro proprietà nutritive.

La cottura migliore per conservarne sapore e qualità è quella al vapore.

Vediamo quindi il metodo migliore per fare i broccoli al vapore saporiti e cotti a puntino.

Possiamo farli al microonde o in pentola

Esistono diversi metodi per fare i broccoli al vapore. Se ci piacciono più croccanti e consistenti, possiamo cuocerli al microonde. Si tratta di un elettrodomestico che molti utilizzano nel modo sbagliato, ecco invece come andrebbe usato. Mettiamo i nostri broccoli in una ciotola con uno strato di acqua e cuociamoli al microonde per qualche minuto. Risulterà una cottura molto simile a quella al vapore. Se invece preferiamo fare le cose alla maniera tradizionale, possiamo utilizzare una pentola a pressione o una pentola normale con un piccolo accorgimento.

Una pentola tradizionale ci da più controllo sulla cottura

Se scegliamo la pentola a pressione, il processo sarà molto più veloce, ma avremo meno controllo sul punto di cottura. Disponiamo i nostri broccoli su un cestello con i buchi, e aggiungiamo uno strato di acqua. Mettiamolo sulla fiamma a fuoco medio. Non lasciamoli cuocere troppo, o rischiano di disfarsi.

Per avere più controllo sulla cottura, conviene cuocere i nostri broccoli in una pentola tradizionale.

Il metodo migliore per fare i broccoli al vapore saporiti e cotti a puntino è quello di disporli su un cestello in una pentola abbastanza larga, in modo che tutta la superficie dei broccoli venga esposta al vapore. Chiudiamo il coperchio e controlliamoli frequentemente. Possiamo testare la consistenza dei broccoli con una forchetta. Quando saranno morbidi possiamo spegnere la fiamma. I nostri broccoli saranno saporiti, nutrienti, e cotti a puntino!