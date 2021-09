Aromi, spezie e condimenti, possono non piacere a tutti ma in cucina, in alcune pietanze, fanno nettamente la differenza. Potremmo mai immaginare un buon ragù senza il soffritto di cipolla o una spaghettata aglio e olio senza aglio? Nonostante l’ampia diffusione che i condimenti hanno in cucina, l’aglio è comunemente uno tra quelli che dà più fastidio.

Non a tutti, infatti, piace trovare spicchi d’aglio nel proprio piatto, men che meno masticarli senza neanche accorgersene. Da condimento prezioso a fastidio insuperabile è un attimo, ma come possiamo ovviare al problema senza rinunciare al gusto dei nostri piatti migliori?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il metodo ingegnoso per utilizzare l’aglio in cucina senza doverlo utilizzare

Esistono numerose varianti all’aglio in spicchi, come, ad esempio, l’aglio in polvere. Ma se proprio l’aglio è un alimento che non amiamo ingerire o che difficilmente riusciamo a digerire, esiste un trucchetto per utilizzarlo senza utilizzarlo.

Detto così sembra davvero assurdo, ma questo metodo ingegnoso per utilizzare l’aglio in cucina è poco conosciuto e funziona alla pari del cucinare con dell’aglio tagliato a tutti gli effetti. Tutto quello che ci servirà è una bottiglia d’olio da tenere a parte rispetto al classico olio d’oliva e delle teste d’aglio.

Vediamo come fare

Basterà pulire l’aglio della buccia, dividerlo in spicchi e metterlo letteralmente in infusione dentro l’olio. Bisognerà lasciarli così per qualche giorno, affinché l’olio acquisti tutto l’aroma dell’aglio.

Dopo aver fatto riposare il composto, procederemo a colare l’olio per rimuovere gli spicchi che abbiamo lasciato immersi. E il gioco sarà fatto! Avremo il nostro personalissimo olio aromatizzato all’aglio, da poter utilizzare nelle nostre ricette senza dover inserire necessariamente spicchi o cubetti di aglio.

Come già detto, sarà meglio tenere la bottiglia di olio all’aglio separata dall’olio normale, magari apponendo sopra un’etichetta adesiva per differenziarle.

Ecco, quindi, il metodo davvero ingegnoso per utilizzare l’aglio in cucina senza doverlo necessariamente mangiare. Basta, quindi, rinunciare ai condimenti più sfiziosi per paura di dover necessariamente mangiare l’aglio, con questo semplice metodo potremo avere i nostri piatti di sempre con una più alta digeribilità.

Approfondimento

Basta un pizzico di questo ingrediente per avere una salsa di pomodoro perfetta.