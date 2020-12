Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Saper risparmiare è una qualità che non tutti possiedono. In molti arrivano a fine mese ansiosi e stressati perché hanno terminato i soldi. Occorre avere un po’ di buona volontà e si imparerà velocemente a risparmiare grazie al metodo infallibile per risparmiare tanti soldi usando sei barattoli. Così, si migliorerà la propria vita e lo stress e l’ansia dovuti al denaro rimarranno solo un vago ricordo.

Il metodo infallibile per risparmiare tanti soldi usando sei barattoli

Questa tecnica è stata inventata da Harv Ecker e consiste nel dividere i propri risparmi in sei barattoli, ciascuno dei quali dedicato ad un aspetto della vita economica.

a) il barattolo delle necessità di base;

b) il barattolo del risparmio a lungo termine;

c) il barattolo della formazione;

d) il barattolo del gioco e dei divertimenti;

e) il barattolo della libertà finanziaria;

f) il barattolo della beneficenza e generosità.

Il barattolo delle necessità di base

In questo barattolo vanno conservati il 55% dei propri risparmi perché se ne andranno in beni di prima necessità come tasse, cibo, bollette da pagare e altre spese domestiche.

Il barattolo del risparmio a lungo termine

Occorre destinare circa il 10 per cento del proprio budget totale ai risparmi a lungo termine. In questo barattolo bisogna conservare i soldi da destinare a degli investimenti.

Il barattolo della formazione

Anche qui bisogna conservare il 10% del budget totale, da destinare ai corsi di perfezionamento per sé e per i familiari: master, università, corsi professionali, libri.

Il barattolo dei giochi e del divertimento

In questo barattolo bisogna conservare i soldi che destano gioia perché, serviranno per il divertimento e l’intrattenimento come il cinema,il teatro, le terme e le vacanze. Bisogna destinare il 10% del budget totale a questo barattolo.

Il barattolo della libertà finanziaria

Un altro 10% del business totale deve essere messo da parte per acquisti come come un abbonamento annuale in palestra o quello di un’automobile.

Il barattolo della beneficenza e generosità

Qui va messo da parte il 5% del risparmio, quello da destinare ai regali, ai matrimoni, compleanni, comunioni e alla beneficenza.