Portare il nostro cane a fare una passeggiata è un modo per tenersi in forma in compagnia. Quest’abitudine fa bene non solo a noi ma anche al nostro cane. È ovvio però che camminando per strada il nostro cane, così come le nostre scarpe, sono esposti a una miriade di germi e sporcizia. Proprio per questo motivo oggi vogliamo spiegare il metodo infallibile per pulire perfettamente il nostro cane dopo la passeggiata all’aperto.

L’importanza della passeggiata

Portare a fare la passeggiata al nostro cane gli assicura quel periodo all’aperto che gli permette di sfogarsi e divertirsi. Questo però espone lui e la nostra casa a germi e batteri che trova sul cammino. Come possiamo fare per assicurare una pulizia completa e perfetta al nostro animale? Ecco il metodo infallibile per pulire perfettamente il nostro cane dopo la passeggiata all’aperto.

Come procedere

Prima di entrare in casa, stendiamo a terra un asciugamano sulla quale faremo mettere il nostro amico a quattro zampe. Con una spazzola a setole morbide cominciamo a spazzolare il nostro cane per tutta la lunghezza del pelo e delle zampe. Questo permetterà di rimuovere grossolanamente polvere e peli. Particolare attenzione la dovremo destinare ai polpastrelli tra i quali potrebbero rimanere incastrati residui di varia natura. A questo punto possiamo passare al pelo, preparando una bacinella con acqua e clorexidina. Quest’ultima permetterà di igienizzare, rinfrescare e proteggere la cute del nostro animale. Dunque, con un panno imbevuto di questa soluzione laviamo per bene le sue zampe. Se non abbiamo la clorexidina, possiamo usare del sapone neutro. Durante la pulizia, non dimentichiamoci di pulire bene le orecchie e il contorno occhi del nostro cane facendolo con molta delicatezza.

L’alternativa

La pulizia effettuata con acqua e sapone o clorexidina è la migliore. Nel caso avessimo però poco tempo, possiamo sostituire questo metodo con l’utilizzo delle classiche salviettine igienizzanti apposite per cani. Sono acquistabili in ogni negozio per animali e permettono di pulire più velocemente il nostro fido. Anche in questo caso ricordiamo però di essere sempre meticolosi e delicati con il nostro cane. In questo modo, la routine della pulizia che segue la passeggiata sarà un momento piacevole da condividere insieme!